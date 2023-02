Stiri pe aceeasi tema

- CFR Marfa a anuntat ca a pus la dispozitie, in timp record, resurse materiale si umane, in vederea expedierii cat mai rapide a produselor de adapost catre populatia din Turcia afectata de cutremurele din 6 februarie 2023, dovedind astfel utilitatea existentei unui operator feroviar national, in contextul…

- Dorian Marin, care a antrenat timp de 9 ani in Siria, la Hutteen și Qardaha (2001-2004) și apoi la Tishreen (2010-2012, 2016-2017) povestește cum cunoscuții alerteaza ca multe ajutoare nu ajung la supraviețuitori Lovita puternic de cutremurele de luni, care au avut epicentrul in Turcia vecina, Siria…

- Ionut Olaru, unul dintre membri echipei medicale de la Spitalul Floreasca trimisa in Turcia pentru a ajuta victimele cutremurului, a descris intr-un interviu pentru News.ro cum supraviețuiesc oamenii care au ramas fara adapost.

- Salvatorii din Ucraina care au pornit in misiune in Turcia au primit sprijin din partea colegilor din Republica Moldova. In dupa amiaza zilei de 7 februarie aceștia au trecut hotarele țarii noastre la punctul de frontiera Palanca unde au fost așteptați de salvatorii IGSU, dar și polițiștii de frontiera…

- Un grup de studenți romani Erasmus a solicitat ajutor consular in Turcia. Comunicatul integral al MAE: Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca Ambasada Romaniei la Ankara a fost contactata pe telefonul de urgența al misiunii diplomatice de catre un grup de studenți Erasmus, cetațeni romani,…

- Liderii coaliției de guvernare au stabilit luni seara, 21 noiembrie, in cadrul unei ședințe in care au discutat despre pensii, ajutoarele sociale oferite persoanelor vulnerabile, bugetul de stat pe 2023 și facturile la energie, ca pensiile vor crește cu 12,5% de la 1 ianuarie anul viitor. Pe langa majorarea…

- Cu sprijinul colegilor noștri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Someș Satu Mare, jandarmii satmareni din cadrul structurilor de ordine publica și-au conturat abilitați pentru a putea acorda un prim ajutor de baza in situații deosebite. Doamna plt. adj. Ramona Ardelean – coordinator…