Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a afirmat, joi seara, ca i-a cerut comisarului european pentru concurenta si vicepresedinte al Comisiei Europene, Margrethe Vestager, sa il lase sa continue restructurarea inceputa la CFR Marfa si aceasta i-a garantat ca pana in martie nu va fi trimisa nicio decizie…

- Consiliul Concurentei va monitoriza piata carburantilor, astfel incat eliminarea supraaccizei sa duca la o scadere corespunzatoare a preturilor in benzinarii, a declarat, pentru Agerpres, Bogdan Chiritoiu, presedintele autoritatii de concurenta."Vom monitoriza piata pentru a vedea comportamentul actorilor…

- Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor (MTIC) anunta ca a transmis catre Comisia Europeana contracte de finantare in valoare de 160 de milioane de euro, in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020. Potrivit unui comunicat de presa al ministerului de…

- Romania isi va asuma in fata Comisiei Europene o tinta de energie regenerabila de 30,5% pentru anul 2030, in crestere fata de obiectivul de 27,9% estimat anterior, au declarat, marti, pentru AGERPRES, surse din Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. "In acest moment, lucram…

- Comisia Europeana a decis ca ajutorul de stat acordat companiei CFR Marfa in 2013, in mandatul lui Victor Ponta, a fost ilegal, iar statul roman va trebui sa recupereze circa 400 de milioane de euro, a declarat, luni, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, in cadrul unei conferinte…

- Comisia Europeana a decis ca ajutorul de stat acordat companiei CFR Marfa in 2013 a fost ilegal, iar statul roman va trebui sa recupereze circa 400 de milioane de euro, a declarat, luni, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, in cadrul unei conferinte de profil. "In cazul…

- Cartoful cel mai fierbinte pe care autoritatile din domeniul feroviar trebuie sa il gestioneze pe termen scurt este situatia CFR Marfa, iar compania si Ministerul Transporturilor au probabil cateva luni sa gaseasca solutii, a declarat, marti, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, la…

- Chirițoiu, despre posibila preluare a Telekom Romania de catre Orange: Nu am primit nimic oficial. Obiectivul nostru va fi sa nu se diminueze concurența Consiliul Concurentei nu a primit nimic oficial in legatura cu posibila vanzare de actiuni Telekom Romania catre Orange, a declarat presedintele Consiliului…