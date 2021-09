Stiri pe aceeasi tema

- “Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca, in perioada 13.09.2021 – 17.09.2021, Sucursala Regionala CF Bucuresti va desfasura, in intervalul orar 10.20 – 12.20, lucrari in regie proprie pentru verificarea si inlocuirea componentelor uzate de la aparatele de cale si lucrari de buraj mecanizat, pentru remedierea…

- CFR SA a anuntat, joi, ca a lansat licitatia pentru modernizarea infrastructurii feroviare din statiile Fetesti si Ciulnita, valoarea estimata a contractului fiind de 317,36 milioane lei fara TVA, iar finantarea va fi asigurata din Fonduri de Coeziune si de la bugetul de stat. Durata contractului…

- Circulatia feroviara intre statiile Branesti-Fundulea si Chitila-Buftea-Peris se desfasoara, la aceasta ora, pe un singur fir, din cauza avariilor inregistrate la sistemul de alimentare cu energie electrica, produse de rafalele puternice de vant inregistrate in cursul noptii, in jumatatea de sud…

- CFR Calatori a anuntat, miercuri seara, modificari intervenite in circulatia trenurlor ca urmare a intreruperii traficului feroviar cauzata de derairea trenului de marfa la Fetesti. Astfel: – La data de 22.07.2021, trenul R 8151 se anuleaza pe distanta Urziceni – Ciulnita; – La data de 22.07.2021, trenul…

- CFR Calatori a anuntat, miercuri seara, mai multe modificari in circulatia trenurilor, ca urmare a deraierii trenului de marfa de la Fetesti. – La data de 22.07.2021, trenul R 8151 se anuleaza pe distanta Urziceni – Ciulnita; – La data de 22.07.2021, trenul RE 8005 pe distanta Ciulnita – Mangalia si…

- Circulația trenurilor se desfașoara in condiții speciale in jumatatea de sud a țarii, anunța reprezentanții Companiei Naționale de Cai Ferate CFR. De vina sunt inundațiile care au afectat regiunile sudice. Trenurile pot utiliza un singur fir intre stațiile Sinaia - Bușteni, Blaj - Valea Lunga…

- Varianta rapida de calatorie intre Mogoșoaia și Gara de Nord București De joi, 15 iulie, CFR Calatori a pus la dispoziția celor care vor sa scape de aglomerația din traficul rutier in drum spre serviciu/casa sau celor care vor sa viziteze Parcul și Palatul Mogoșoaia, 56 de trenuri directe din București…

- Portul Constanta va avea infrastructura rutiera reabilitata A fost depusa o solicitare la APM Constanta Firma care se va ocupa de modernizare este din Bucuresti Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:…