Locomotiva trenului 74-1, care circula in relatia Brasov - Budapesta, a deraiat intre statiile Saliste si Apoldu de Sus, potrivit unui comunicat de presa al CFR. "Intre statiile Saliste si Apoldu de Sus ( SRCF Brasov) s-a produs deraierea de o osie a locomotivei trenului 74-1 ( CFR Calatori ). A fost indrumata locomotiva de ajutor, din statia Sibiu, trenul urmand sa fie reinscris in circulatie in maximum 15 minute, pe ruta deviata Sibiu-Copsa Mica-Alba Iulia-Vintu de Jos", se spune in comunicat. Sursa citata mentioneaza ca nu sunt alte trenuri afectate de acest eveniment feroviar. Trenul…