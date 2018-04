Stiri pe aceeasi tema

- Peste doua mii de CFR-isti sunt asteptati luni in fața Ministerului Transporturilor pentru un protest. Ei vor un statut al personalului feroviar, conditii mai bune de munca, investitii in calea ferata, in vagoane si locomotive si salarii mai bune.

- Nemultumiti de Statutul Personalului Ferovia si de nivelul de salarizare, sindicalittii din sectorul feroviar organizeaza luni un miting de protest la Ministerul Transporturilor, urmat de un mars pana la Guvern, unde va continua manifestatia.

- Deputatul Daniel Olteanu Deputatul liberal de Vaslui Daniel Olteanu acuza Ministerul Transporturilor și Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) de rea-voința in realizarea variantei de ocolire a municipiului Barlad. In cadrul unei declarații susținute in plenul Parlamentului,…

- Cateva zeci de persoane, membri ai Federatiei Mecanicilor de Locomotiva, picheteaza joi Ministerul Transporturilor, de la ora 10:00, fiind nemultumite de situatia in care se afla CFR SA si de salarizarea personalului...

- 'Am intrat intr-o noua faza. Sunt optimista in relatia cu doamna Dancila si sper sa rezolvam cat mai multe din aceste probleme (ale Bucurestiului, n.r.)', a aratat Firea, intr-o declaratie acordata presei, in timpul participarii la Congresul extraordinar al PSD. Ea a mentionat ca planul stabilit…

- Ministerul Transporturilor a folosit doar 60% din cele 13,7 miliarde de lei alocate conform bugetului votat de Parlament in ianuarie 2017, iar Ministerul Dezvoltarii Regionale, tot 60% din cele 6,6 miliarde de lei alocate conform bugetului, arata executia bugetara pe 2017 pe ministere, trimisa de Ministerul…

- „Sambata, 10 februarie 2018, Ministerul Transporturilor impreuna cu CFR Marfa, CFR SA și CFR Calatori, au pus in circulație un tren-proba de tip Ro-La pe relația Terminal Curtici – Simeria – Petroșani – Craiova. Trenul incarcat cu 8 camioane a parcurs intreaga distanța in mai puțin de 12 ore și a reprezentat…

- Agenți ai OLAF au verificat miercuri acte la Ministerul Transporturilor in legatura cu plațile facute de Metrorex catre constructorii Magistralei 5 de metrou (Eroilor - Drumul Taberei).Potrivit unor surse guvernamentale citate de HotNews, OLAF suspecteaza plați supraevaluate catre consorțiul…