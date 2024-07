CFR își cere scuze participanților de la Beach, Please! care au așteptat ore întregi trenul, pe cod roșu de caniculă. Dupa zile intregi de petrecere, a venit timpul ca petrecareții sa se intoarca acasa. Foarte mulți au optat pentru a se intoarce acasa cu trenul. Cu toate acestea, calatorii au fost supuși unei așteptari indelungate sub canicula, in condiții dificile. CFR Calatori iși cere scuze pentru situația creata și transmite regretele sale intregului grup de […] The post CFR iși cere scuze participanților de la Beach, Please! care au așteptat ore intregi trenul, pe cod roșu de canicula. appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

