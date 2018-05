CFR investeste 1,7 milioane de lei intr-un nou sistem electronic pentru informarea calatorilor la Gara de Nord din Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Gara de Nord va avea un nou sistem electronic pentru informarea calatorilor, incepand cu luna iunie și care va necesita investitii de 1,7 milioane de lei, a anuntat pe Facebook, CFR Infrastructura. “36 de panouri electronice cu LED vor oferi informatii referitoare la orele de sosire/plecare, ruta sau…

- Gara de Nord din Bucuresti va avea, incepand din luna iunie, un nou sistem electronic pentru informarea calatorilor, care va necesita investitii de 1,7 milioane de lei, a anuntat, pe Facebook, CFR Infrastructura.

- Gara de Nord din Bucuresti va avea, incepand din luna iunie, un nou sistem electronic pentru informarea calatorilor, care va necesita investitii de 1,7 milioane de lei, a anuntat sambata, pe Facebook, CFR Infrastructura, potrivit Agerpres. "36 de panouri electronice cu LED vor oferi informatii…

- Guvernul urmeaza sa decida astazi si alocarea a peste 15 milioane de lei pentru actiuni de reintegrare a tarii. Potrivit proiectului, cele opt scoli cu predare in limba romana din stanga Nistrului vor primi 2,8 milioane de lei, cei mai multi bani fiind destinati pentru reparatii.

- Consiliul Judetean Ilfov isi muta sediul intr-o cladire din Bucuresti pe care va da 9 milioane de euro. Este vorba despre un bloc cu subsol, parter, opt etaje si etaj retras, avand o suprafata de 7.300 mp, care se afla pe str. Ernest Djuvara nr. 3-5, Sectorul 6, in zona Cotroceni, conform…

- Fostul premier Victor Ponta continua atacurile la adresa actualului lider PSD, Liviu Dragnea, pe care îl acuza ca a „teleormanizat” toata România.Acesta a spus într-o postare pe o rețea de socializare ca, în prezent, criteriile dupa care sunt aleși…

- Fostul premier Victor Ponta a scris, sambata, pe Facebook ca nu poate participa la Congresul PSD, deoarece Liviu Dragnea a confiscat partidul si “il foloseste doar pentru propria sa putere si imbogatire, pentru promovarea oamenilor sai fideli de la Teleorman si pentru a se apara de raspundere in fata…

- Un numar de 78 de trenuri sunt anulate marti dimineata din cauza conditiilor meteo, reprezentand aproximativ 6% din cele 1.200 de trenuri care circula zilnic in Romania, potrivit paginii de Facebook a CFR Calatori. "Circulatia trenurilor de pasageri se desfasoara in continuare in conditii de…