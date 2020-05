Lucrarile la tunelul pietonal din Gara Constanta au fost finalizate in proportie de 70%, informeaza CFR Infrastructura, pe propria pagina de Facebook.



"In statia CF Constanta, lucrarile de reparatii capitale la liniile de cale ferata si la tunelul pietonal inregistreaza un procent de executie de 60%, respectiv 70%. Constructorul a finalizat pana in prezent lucrarile de reparatii capitale la doua dintre cele patru linii, si anume la linia 3 (654 m) si la linia 4 (703 m), inclusiv drenul dintre linii, iar la tunelul pietonal s-au finalizat lucrarile de etansare prin injectii intramurale…