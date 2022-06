Stiri pe aceeasi tema

- “Primaria Municipiului Bucuresti a relansat astazi in SEAP licitatia pentru achizitionarea a 100 de autobuze electrice si a infrastructurii de incarcare necesara acestora, pentru modernizarea transportului public in comun din Capitala. Valoarea totala estimata pentru achizitionarea celor 100 de autobuze…

- Primaria municipiului Curtea de Arges a lansat in SEAP o licitație de maxim interes. Este vorba despre un contract pentru proiectare și execuție lucrari privind construcția unui bloc de locuinte sociale. Citește și: Incendiu la o locuința din Ștefanești. O batrana a ajuns la spital Valoarea estimata…

- In 15 iunie au fost semnate ordinele de incepere a lucrarilor și procesele verbale de predare a amplasamentelor, pentru demararea reparațiilor la 35 de linii, in lungime totala de 13 km, in portul Constanța. Portul are potențal feroviar mare, insa fiind neglijat in ultimii 30 de ani, liniile au ajuns…

- Valoarea totala a investitiei inclusiv TVA este de 179.263 mii lei. Durata totala de realizare a investitiei este de 51 luni, din care 45 luni pentru realizarea lucrarilor de constructii montaj si 9 luni pentru proiectare, din care 3 se suprapun cu perioada de executie. Guvernul a aprobat ieri, 08 iunie…

- Valoarea totala a achizitiei este 838.259,55 lei Primaria municipiului Medgidia a atribuit in urma unei licitatii publice un contract aferent executiei lucrarilor suplimentare conform DS4 si DS5 pentru obiectivul de investitie "Construire cresa in municipiul Medgidia, judetul Constanta". Atribuirea…

- CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta realizeaza lucrari de reparatii la digul de sud din portul Midia.Lucrarile sunt aproape de final, in ultima faza mai sunt de montat 400 de stabilopozi, se vor completa mici portiuni cu blocuri de piatra si se va reface canalul tehnologic. Lucrarile au…

- FOTO| Reabilitarea și dotarea Școlii Gimnaziale din Daia Romana: Primaria a lansat licitația de peste 8 MILIOANE de lei FOTO| Reabilitarea și dotarea Școlii Gimnaziale din Daia Romana: Primaria a lansat licitația de peste 8 MILIOANE de lei Primaria comunei Daia Romana a lansat recent in Sistemul Electronic…

- Echipamente IT pentru școlarii din județul Alba: IȘJ Alba a lansat in SEAP licitația de peste 100.000 de lei Echipamente IT pentru școlarii din județul Alba: IȘJ Alba a lansat in SEAP licitația de peste 100.000 de lei Inspectoratul Școlar Județean Alba a lansat recent in SEAP o licitație pentru achiziția…