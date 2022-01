Stiri pe aceeasi tema

- In luna decembrie, Comisia Europeana a demarat prima misiune oficiala pentru monitorizarea jaloanelor si tintelor asumate de Romania in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), in cadrul caruia MIPE, impreuna cu coordonatorii de reforme si investitii, a prezentat stadiul indeplinirii obiectivelor,…

- “Executivul a aprobat astazi Hotararea de Guvern privind aprobarea Planului de actiune pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare si transferul modal catre calea ferata al fluxurilor de transport de calatori si marfa, act normativ care constituie una dintre tintele asumate in cadrul PNRR pentru finalul…

- CFR SA a transmis catre SEAP, in vederea verificarii si validarii, documentatia de atribuire aferenta proiectarii si executiei celui de al doilea proiect major, finantat din PNRR - "Electrificarea si reabilitarea liniei de cale ferata Cluj Napoca - Oradea - Episcopia Bihor", potrivit unui comunicat…

- ​CFR SA a transmis catre SEAP documentația de atribuire aferenta proiectarii și execuției proiectului de electrificare și reabilitare a liniei CF Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor. Valoarea obiectivului de investiții, conform indicatorilor tehnico-economici este de 7,97 miliarde lei,…

- Marele proiect de refacere a liniei de cale ferata dintre Cluj-Napoca și Episcopia Bihor pare ca va prinde contur. CFR SA a lansat licitația publica de modernizare a primelor doua loturi de pe acest traseu, anume Cluj-Napoca - Aghireș și Aghireș - Poieni, a anunțat directorul general al CFR SA, Ioan…

- a 315 kilometri linii de cale ferata modernizate, achizitia a 20 de trenuri electrice si 12 trenuri cu hidrogen, dar si dezvoltarea retelei de transport cu metroul in Bucuresti si Cluj-Napoca sunt printre investitiile in infrastructura feroviara propuse de USR sa fie finantate prin Planul National…