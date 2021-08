CFR în colaps. Pericol iminent de accidente feroviare Caile Ferate Romane se indreapta catre un dezastru istoric, avertizeaza Federația Naționala Feroviara Mișcare Comercial Vagoane, care susține ca subfinanțarea cronica din ultimii 15 ani a facut ca totul in acest sector sa fie o continua și periculoasa improvizație. Sindicaliștii semnaleaza riscurile de producere a accidentelor feroviare și nu mai vor ca angajații sa fie […] The post CFR in colaps. Pericol iminent de accidente feroviare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

