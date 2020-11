Stiri pe aceeasi tema

- Clujenii revin, diseara (ora 19.55, Digi Sport 1, Telekom Sport 1, LookSport+), pe „Olimpico“, arena pe care, acum 12 ani, debutau in grupele Ligii Campionilor, obtinand o victorie-soc (2-1). Antrenorul Romei, Paulo Fonesca (47 de ani) a vobit la superlativ despre formatia din Gruia.

- CFR Cluj a terminat la egalitate, scor 1-1, partida cu Young Boys Berna, disputata joi seara, pe stadionul ”Dr. Constantin Radulescu”, in etapa secunda a grupei A din Europa League, potrivit GSP.ro.Clujenii au fost dominați in majoritatea timpului, dar au condus cu 1-0, prin reușita lui Rondon (62).…

- Cele mai multe cereri s-au înregistrat în marile orașe ale României, printre care și Clujul care se afla pe locul doi la cerere. Bucureștiul este fruntaș la cererea pe piața, iar pe locul trei se afla Brașov Noul context de pandemie în…

- Clujenii reclama din tot orașul ca nu mai pot trai din cauza mirosului de gunoi care vine de la noua rampa ecologica de langa Pata Rat.Depozitul ecologic realizat de Consiliul Județean Cluj a fost deschis recent, iar acolo se arunca numai deșeuri ”fracție umeda”, conform Garzii de Mediu, care spune…

- Clujul ocupa locul doi pe țara la salarii, în ciuda exploziei de cazuri de COVID-19. Salariul mediu net este de 3.970 de lei, conform alephnews.ro. Salariul clujenilor a crescut destul de mult în pandemie, cu un procentaj de…

- CFR Cluj a caștigat meciul cu Djugaarden IF din turul al treilea preliminar al Ligii Europa cu 1-0, dupa un joc mai lejer decat o arata scorul. Echipa suedeza, limitata tehnic, nu a reușit sa puna probleme serioase echipei lui Dan Petrescu. Echipa din Cluj a ratat mai multe ocazii de a majora scorul,…

- CFR Cluj a fost eliminata de Dinamo Zagreb, scor 2-2 (5-6 la penalty-uri), in turul 2 preliminar al UEFA Champions League. Dan Petrescu a trait meciul intr-o tensiune maxima. In repriza secunda și-a varsat nervii pe cei prezenți in tribunele arenei „Dr. Constantin Radulescu.” Eliminata din Liga Campionilor,…

- Gruparea din Gruia intalnește, miercuri seara, pe teren propriu, formația Dinamo Zagreb, in turul secund preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. Partida, care se va disputa intr-o singura manșa, va incepe la ora 21.00 și va fi arbitrata de o brigada din Portugalia, cu Antonio Emanuel Carvalho Nobre…