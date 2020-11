Stiri pe aceeasi tema

- Italia a raportat marti, 24 noiembrie, 853 de decese asociate COVID-19, in crestere fata de 630 in urma cu o zi si cel mai grav bilant inregistrat dupa data de 28 martie, transmite Reuters. Potrivit Ministerului Sanatatii, numarul de cazuri noi de infectare cu coronavirus a fost de 23.232 (din 188.659…

- Trei dintre fotbaliștii lui CFR Cluj au fost depistați pozitiv la ultimele testari pentru COVID-19 și vor rata meciul din aceasta seara cu UTA. CFR Cluj - UTA se joaca in aceasta seara de la ora 20:00 și va putea fi urmarit AICI; Este vorba despre nou-venitul stoper Syam Ben Youssef (31 de ani), mijlocașul…

- AS Roma - CFR Cluj se joaca azi, de la 19:55, in a treia etapa din grupele UEFA Europa League. Campioana Romaniei viseaza la un nou miracol pe ”Olimpico”, dar Dan Petrescu a venit in Italia cu probleme mari de lot, in special in aparare, acolo unde a ramas cu un singur fundaș central valid. ...

- AS Roma și CFR Cluj se intalnesc joi, de la ora 19:55, in grupa A din Europa League. Dan Petrescu (52 de ani) s-a plans de problemele din lot in timpul conferinței de presa din Italia. AS Roma - CFR Cluj va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Plus. „E clar…

- Dan Petrescu (52 de ani), antrenorul campioanei CFR Cluj, a susținut astazi o conferința de presa, inainte ca delegația campioanei sa plece spre Italia, acolo unde ardelenii o vor infrunta pe AS Roma in grupele Europa League. „Bursucul” a vorbit pe larg despre tensiunile imense aparute in club dupa…

- Au fost proteste violente in centrul Romei, marți seara, unde italienii au mers sa protesteze impotriva masurilor impuse de autoritați pe fondul creșterii numarului de infectari cu Covid-19 in Italia.

- Italienii care au protestat marți seara in Roma fața de restricțiile impuse de autoritați au fost dispersați de forțele de ordine cu ajutorul tunurilor de apa.Citește și: Mihai Margineanu sare in apararea lui Dan Bittman: Oile nu asculta! Ele doar injura și se enerveaza Italienii au…

- ​Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat joi seara, dupa meciul cu KuPS, scor 3-1, ca l-a suparat putin faptul ca adversarii au reusit sa înscrie, dar calificarea în grupele Europa League este “ceva fantastic”, potrivit News.ro.“Stiam ca adversarul…