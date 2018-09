Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj și FCSB au terminat la egalitate, scor 1-1, la fel cum s-a intamplat și in toate cele 4 meciuri disputate pe parcursul campionatului trecut. Roș-albaștrii au condus la pauza (Coman 24), dar CFR a dominat autoritar repriza secunda și a reușit sa egaleze in minutul 48, prin Țucudean. ...

- Iuliu Mureșan, președintele CFR Cluj, a vorbit despre derby -ul cu FCSB. ”Este important sa terminam pe loc de play-off, dar meciurile nu sunt decisive. În orice caz, nu se mai gândește nimeni la ce a fost, atmosfera este buna în club,…

- Mihai Stoica a incercat sa-i ia apararea lui Gigi Becali și a spus ca nu doar patronul FCSB face echipa la propria echipa, ci și șefii celor de la CFR Cluj la campioana Romaniei. Directorul sportiv de la FCSB l-a dat exemplu pe Dorinel Munteanu despre care a spus ca a primit echipa in plic de la Paszkany…

- Dinamoviștii au prins incredere inaintea derby-ului de maine seara, impotriva campioanei CFR, la Cluj. Partida se va disputa de la ora 21:00 și va fi televizata de TV Telekom Sport, Look TV, TV Digi Sport și liveTEXT pe GSP.ro "Atacanții CFR-ului au calitate, Țucudean a fost și la Dinamo, dar pe noi…

- Meciul CFR Cluj - Alashkert va fi transmis de Digi Sport si Look TV, fiind in format live text pe www.prosport.ro. Partida de joi, de la ora 20:00, conteaza pentru mansa a doua a turului trei preliminar al Europa League, in tur ardelenii castigand cu 2-0, "dubla" Tucudean.

- Dunarea Calarasi: Straton - Gligorov, Sandru, Dobrosavlevici, Ispas - Monroy, Puscas (Cucu "78) - Missi Mezu (Honciu), Simion (Draghiceanu "59), Kanda - V. Alexandru. Antrenor: Dan Alexa. CFR Cluj: Arlauskis - Manea, Vinicius, Muresan, Camora – Ionita (Paun "61), Djokovic, Culio – Deac (Mailat), Tucudean,…

- Gigi Becali a declarat, duminica, la Digi Sport, ca dupa ce a vazut ca Billel Omrani a semnat prelungirea contractului cu CFR Cluj l-a contactat pe Mihai Stoica si i-a cerut acestuia sa ia legatura cu Raul Rusescu, pentru a-l aduce la FCSB, scrie news.ro."Eu acum i-am dat telefon lui Meme…

- CFR Cluj – Sepsi Sf. Gheorghe, primul amical al verii pentru campioni. Ardelenii au remizat, scor 1-1, cu formația covasneana. Echipa lui Eugen Neagoe a deschis scorul in prima repriza, iar campioana a egalat in finalul partidei, prin Ciprian Deac, cel care a reușit un eurogol din lovitura libera! La…