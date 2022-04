Stiri pe aceeasi tema

- CFR CLUJ - FCSB 0-1. Octavian Popescu (19 ani), mactorul unicului gol al derby-ului din Gruia, are ambiții mari dupa victoria care ii aduce pe roș-albaștri la doua lungimi de primul loc. „Sunt foarte bucuros ca am reușit sa marchez in acest derby, n-am mai caștigat de opt ani aici. E momentul sa ne…

- FCSB s-a impus in derby-ul cu CFR Cluj, scor 1-0. Fostul arbitru Adrian Porumboiu a remarcat prestația lui Istvan Kovacs și l-a laudat pe Florin Tanase, capitanul oaspeților. Adrian Porumboiu a ironizat ritmul derby-ului și ii transmite lui Dan Petrescu ca are nevoie de un portar valoros. Porumboiu,…

- Laurențiu Reghecampf (46 de ani), antrenorul Universitații Craiova, a transmis un mesaj suporterilor olteni, inaintea partidei cu CFR Cluj, din etapa #4 din play-off-ul Ligii 1. Universitatea Craiova - CFR Cluj se va juca duminica, 10 aprilie, la ora 20:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.RO și in direct la…

- Basarab Panduru, fost colaborator al lui Reghecampf la CSU Craiova, a analizat victoria oltenilor cu FCSB, 2-0. Fostul internațional a ironizat echipa roș-albastra și este de parere ca infrangerea a fost provocata de schimbarile tactice facute de Toni Petrea. Dupa FCSB - Craiova, Panduru e sigur: „CFR…

- Gigi Becali (63 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a vorbit despre inlocuirea surprinzatoare a capitanului Florin Tanase la pauza meciului cu Dinamo, caștigat de roș-albaștrii cu scorul de 3-0. Dupa ce a fost avertizat de Gigi Becali la finalul meciului cu CFR Cluj ca nu va mai juca daca nu-și…

- Au fost incidente la meciul Dinamo-FCSB de duminica seara, incheiat cu victoria oaspeților. Suporterii FCSB au aruncat cu fumigene si petarde in teren și pe gazonul de langa peluza. A fost nevoie de interventia jandarmilor pentru a calma spiritele, iar o persoana a fost ranita și a avut nevoie de intervenția…

- Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a intrat in direct la TV la finalul meciului cu CFR Cluj, incheiat 3-3. Iata toate declarațiile latifundiarului: „Sunt mulțumit și de rezultat. Atunci cand marchezi așa, n-am cum sa nu fiu mulțumit. Antrenorul a facut schimbarile, n-are rost sa ma intrebați despre…

- FCSB - CFR Cluj 3-3. Florin Tanase, capitanul roș-albaștrilor, spune ca rezultatul derby-ului de pe Arena Naționala ar fi putut fi altul daca el și colegii lui ar fi gestionat altfel finalul primei reprize, cand oaspeții au inscris de doua ori. „Și din teren s-a simțit ca a fost un meci frumos. Din…