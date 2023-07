CFR - CSU Craiova, derby-ul etape #3 din SuperLiga » Echipele probabile + cote a pariuri

Stiri pe aceeasi tema

- CS Universitatea Craiova și Oțelul Galați se infrunta astazi, de la ora 21:30, in runda secunda a sezonului 2023/2024 din Superliga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 1, Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Universitatea Craiova - Oțelul Galați, live de la 21:30 Click AICI pentru…

- CFR Cluj și Poli Iași se infrunta sambata, de la ora 21:30, in prima runda a sezonului 2023/2024 din SuperLiga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1. CFR Cluj - Poli Iași, live de la 21:30 Click AICI pentru statistici CFR Cluj - Poli Iași,…

- FCSB și CFR Cluj se intalnesc in derby-ul etapei cu numarul 8 din play-off-ul SuperLiga. In cazul unei victorii, echipa lui Elias Charalambous s-ar apropia la un singur punct de liderul Farul Constanța. Partida este transmisa in format LiveBLOG pe HotNews.ro și in direct pe Digi Sport 1, Orange Sport…

- FCSB joaca acasa cu CFR Cluj, de la ora 21:00, in etapa #8 din play-off, live pe GSP.ro. Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Programul complet și rezultatele din Liga 1 AICI! FCSB - CFR Cluj, live de la ora 21:00 Click AICI pentru statistici! FCSB - CFR Cluj, echipe probabile:…

- CS Universitatea Craiova joaca acasa cu Farul Constanța, de la ora 21:30, in etapa #8 din play-off, live pe GSP.ro. Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Programul complet și rezultatele din Liga 1 AICI! CS Universitatea Craiova - Farul Constanța, live de la ora 21:30 Click…

- CFR Cluj și Universitatea Craiova se intalnesc duminica, de la 21:00, in runda #7 din play-off. Duelul e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Programul integral din Superliga CFR Cluj - Universitatea Craiova » live de la 21:00 Cele mai importante statistici…

- Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, ii regreta pe jucatorii plecați in timpul sezonului de la campioana Romaniei. CFR Cluj - Universitatea Craiova, in etapa #7 din play-off, are loc duminica, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport…

- Rapid București și CFR Cluj se intalnesc luni, de la ora 20:30, in etapa a șasea din play-off-ul SuperLigii Romaniei la fotbal. Meciul este transmis in format LiveBLOG pe HotNews.ro și in direct pe DigiSport, Prima Sport și Orange Sport.