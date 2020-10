CFR: Coridorul feroviar Rin - Dunăre (ramura nordică) - 565,8 km de cale ferată modernizată pe teritoriul României Coridorul Rin-Dunare (ramura nordica) strabate Romania de la vest spre est, intre Curtici si Constanta, pe traseul Curtici - Arad - Simeria - Coslariu - Sighisoara - Brasov - Bucuresti - Constanta, in lungime de circa 850 de kilometri, din care 565,8 km de cale ferata sunt modernizati la standarde europene, informeaza CFR SA. Potrivit sursei citate, viteza de circulatie a trenurilor de calatori este de 120 km/h, iar dupa finalizarea lucrarilor de semnalizare, trenurile de calatori vor putea circula cu viteza maxima de 160 km/h. "Cele mai importante constructii noi realizate intre Simeria si Sighisoara… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

