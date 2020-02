Clubul Sportiv CFR Constanta organizeaza selectii la fotbal pentru copiii nascuti in perioada 2003-2012. Antrenorul Cristian Posirca se va ocupa de grupele 2003, 2004, 2005 si 2006, iar Mihai Avanu va avea in subordine grupele 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 si 2012. Mesajul conducatorilor echipei CFR Constanta este unul destul de clar. „Valoarea te aduce in vestiarul unei echipe. Munca si disciplina iti vor permite sa ramai aici!”, a transmis conducerea ...