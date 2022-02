Stiri pe aceeasi tema

- Surse apropiate celor de la CFR Cluj susțin ca ardelenii sunt foarte aproape sa-l readuca la echipa pe mijlocașul croat Damjan Djokovic (31 de ani), acesta nefiind mulțumit de statutul de la Rizespor. Plecat in ianuarie 2021 de la CFR la Rizespor, in Turcia, pentru 500.000 de euro, mijlocașul Damjan…

- Dupa ce Ladislau Boloni (68 de ani) a discutat cu Gazeta despre negocierile cu FRF pentru preluarea postului de selecționer și a dezvaluit ca nu a luat inca o decizie asupra ofertei federalilor, Andrei Vochin, consilierul președintelui Razvan Burleanu, a vorbit despre stadiul negocierilor. Andrei Vochin…

- Raed Arafat, șeful DSU, a anunțat ca Romania reduce carantina de la 14 la 5 zile pentru persoanele vaccinate sau trecute prin boala. Excepție de la carantina: personalul navigabil roman;ȘTIRE IN CURS DE ACTUALIZARE.

- Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat miercuri ca in unele țari s-a impus prezentarea certificatului de vaccinare la urcarea in mijloacele de transport in comun, dar ca o asemenea masura nu s-a discutat in Romania. „Masura nu este ieșita din comun”, a afirmat Arafat, el precizand ca in unele…

- Noile masuri pregatite de Comitetul Național pentru Situații de Urgența, care vizeaza cu precadere persoanele care intra in Romania, se vor aplica in perioada sarbatorilor de iarna, mai precis incepand din 10 decembrie și pana in data de 8 ianuarie inclusiv, potrivit surselor Digi24. Astfel, in perioada…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila,a anuntat, duminica, dupa sedinta de la Palatul Victoria, ca persoanele din state terte vor trebui sa prezinte un test PCR, nu mai vechi de 48 de ore, la intrarea in tara. Cei nevaccinati vor sta 10 zile in carantina zece zile. De asemenea, se impune carantina pentru…

- Meteorologii anunța ca vremea va fi predominant inchisa, cu un cer innorat, in special in sudul și in estul țarii. In primele ore ale dimineții și seara, ceața abundenta va persista, fiind insoțita de burnița și pe alocuri de precipitații slabe sub forma de ploaie. In restul țarii, meteorologii anunța…