- CFR Cluj continua sa transfere jucatori din Africa pentru echipa secunda, așa cum s-a intamplat și in iarna. Azi, formația lui Dan Petrescu a anunțat transferul a doi din Ghana: Adam Abdul-Wahab și Carl Davordzie. CFR Cluj, doua transferuri pentru echipa secunda Campioana continua strategia inceputa…

- Capitanul echipei de fotbal CFR Cluj, Mario Camora, a declarat, miercuri seara, intr-o conferinta de presa sustinuta inaintea partidei cu Sahtior Soligorsk, din mansa secunda a turului 3 preliminar al Conference League, ca formatia sa trebuie sa revina la nivelul aratat in ultimii ani in cupele europene.…

- Cornel Dinu a implinit azi 74 de ani. Fostul mare fotbalist e nascut in același an cu clubul de care și-a legat intreaga viata. Nascut in 1948 la Targoviște, Cornel Dinu a debutat pe 25 septembrie 1966, la 18 ani, 1 luna și 22 de zile. A disputat 454 de meciuri in prima divizie, toate pentru Dinamo…

- Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali, a anuntat, marti, ca noul antrenor al vicecampioanei este Nicolae Dica. Fostul mijlocaș se va afla la al doilea mandat ca technician la FCSB. Precedentul mandat a avut loc in perioada 2017-2018. “Dica deja a inceput antrenamentele de astazi, deci el este antrenorul.…

- Eliminarea suferita de CFR Cluj in primul tur preliminar al Ligii Campionilor, in fața echipei armene Pyunik Erevan, l-au afectat pe finanțatorul campioanei en-titre, Nelu Varga. Omul de afaceri a fost internat de urgența la Clinica de Neurochirurgie din Cluj-Napoca, informeaza Foaia Transilvana . Sursa…

- Rapid a publicat, luni, pe pagina sa de Facebook, cronologia evenimentelor legate de cazul Julio Cesar. Clubul giuleștean a precizat ca aceasta situatie este cunoscuta de aproape 2 ani, iar noii jucatori vor fi prezenti in alb-visiniu si in meciurile oficiale. “Ne simtim obligati sa lamurim cronologia…

- Claudiu Niculescu (46 de ani) a vorbit despre situația in care a ajuns Dinamo. Clubul din Șoseaua Ștefan cel Mare a retrogradat pentru prima data in cei 74 de ani de existența. Noul antrenor al formației Poli Iași o va intalni pe Dinamo in Liga 2. „Am fost foarte trist dupa returul barajului cu U Cluj.…

- Chindia Targoviste a oficializat astazi despartirea de antrenorul craiovean Emil Sandoi si a anuntat totodata noul tehnician, pe Adrian Mihalcea, ultima data la Unirea Slobozia. „Mulțumim, Emil Sandoi! AFC Chindia Targoviște anunța incheierea colaborarii cu antrenorul principal Emil Sandoi. Ii mulțumim,…