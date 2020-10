Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a terminat la egalitate, scor 1-1, partida cu Young Boys Berna, disputata joi seara, pe stadionul ”Dr. Constantin Radulescu”, in etapa secunda a grupei A din Europa League, potrivit GSP.ro.Clujenii au fost dominați in majoritatea timpului, dar au condus cu 1-0, prin reușita lui Rondon (62).…

- Ionuț Rada (38 de ani), dublu campion cu CFR Cluj, ține pumnii stranși fostei sale echipe in meciul cu Young Boys Berna. Fostul fundaș a inscris un gol decisiv impotriva unei formații din Elveția. Se intampla in urma cu 10 ani, cand CFR Cluj o invingea pe Basel in debutul campaniei de calificare in…

- CFR Cluj va evolua joi de la ora 22:00, pe Stadionul „Dr. Constantin Radulescu”, in compania echipei elvețiene Young Boys Berna, in etapa a doua a Grupei A din Liga Europa. UEFA l-a desemnat la centru pe suedezul Glenn Nyberg, in timp ce asistenți vor fi Mahbod Beigi si Andreas Soederqvist, iar al patrulea…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a susținut o conferința de presa in care a prefațat meciul pe care campioana Romaniei il va dispuita joi seara cu CSKA Sofia. „Din pacate, campania noastra de transferuri nu a fost ca a celor de la CSKA Sofia, care au luat noua fotbaliști. Lotul nostru e subțire…

- Problemele se țin lanț de naționala de fotbal a Romaniei. Cu moralul la pamant dupa ultimele doua rezultate nefaste, 1-2 cu Islanda in barajul pentru Euro 2021 și 0-4 cu Norvegia, in Liga Națiunilor, selecționerul Mirel Radoi a primit o veste proasta din partea staff-ului medical. Jucatorii Sergiu Hanca…

- CFR Cluj a caștigat meciul cu Djugaarden IF din turul al treilea preliminar al Ligii Europa cu 1-0, dupa un joc mai lejer decat o arata scorul. Echipa suedeza, limitata tehnic, nu a reușit sa puna probleme serioase echipei lui Dan Petrescu. Echipa din Cluj a ratat mai multe ocazii de a majora scorul,…

- CFR Cluj a fost eliminata din Liga Campionilor de Dinamo Zagreb, care s-a impus cu 6-5 la loviturile de departajare, miercuri seara, in turul al doilea preliminar, pe Stadionul ''Dr. Constantin Radulescu'' din Cluj-Napoca, dupa ce scorul a fost egal, 2-2 (0-1, 2-2), la capatul prelungirilor.…