- CFR Cluj a caștigat meciul disputat in deplasare, joi seara, scor 2-0, cu CSKA Sofia in prima etapa a Grupei A din Europa League. Bulgarii au inceput curajos meciul iar in minutul 3, Balgradean a fost pus la incercare cu un șut din interiorul careului al lui Yomov. Dupa doar 4 minute, Balgradean respinge…

- Bogdan Andone, fostul antrenor al Astrei, e impresionat de Paulo Vinicius (36 de ani), fundașul-golgeter de la CFR Cluj. ȚSKA Sofia - CFR Cluj se joaca astazi, de la 19:55, liveTEXT AICI și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport și Look Plus. Vinicius a marcat deja 3 goluri decisive pentru…

- Echipa de juniori U19 a Universitații Craiova a obținut o victorie importanta, sambata dimineața, pe stadionul „Aripile”. Trupa lui Nelu Petrișor a trecut de ASU Poli Timișoara, cu scorul de 5-2, intr-un meci extrem de disputat, dar fara prea multe faze de poarta. Partida a contat pentru etapa a 4-a…

- Manea s-a alaturat duminica noaptea lotului echipei nationale, în cantonamentul de la Mogosoaia, dupa ce a jucat în meciul cu FC Viitorul (1-1), din etapa a 6-a a Ligii I de fotbal. Schimbat în urma unor dureri resimtite…

- Victorie uriasa impotriva COVID! Totul va deveni mult mai usor. Vezi ce au realizat specialistii germani Antalya cu avionul din Baia Mare si Cluj! O victorie uriasa impotriva temutului coronavirus vine din Germania. Specialistii unui renumit grup din aceasta tara tocmai au dezvoltat o unealta care va…

- Cristi Manea (23 de ani) n-a ramas la CFR Cluj, nu joaca nici la Apollon. El a revenit la statutul care i-a macinat cariera in ultimii 5 ani. GALERIE FOTO A spus „DA!” Cristi Manea i-a oferit inelul vloggeriței Irina Deaconescu, dupa un an de relație Indiferent cum ar juca, Cristi Manea nu scapa de…

- Mijlocasul echipei CS Universitatea Craiova Alexandru Mateiu l-a laudat pe fundasul brazilian al formatiei CFR Cluj, Paulo Vinicius, un jucator "mondial" in opinia lui, anunța news.ro."E dureros, eram cea mai buna echipa din campionat, am jucat sase meciuri formidabile. Pacat ca a venit pauza…