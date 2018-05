Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj este interesata de Denis Alibec, iar Gigi Becali e dispus sa-l dea si pe el, dar si pe Constantin Budescu la campioana Romaniei. Mai multe cluburi se intereseaza de Denis Alibec. Nicolae Dica, inca un an la FCSB. Noul contract prevede CLAUZE-BOMBA "Pentru Alibec am sapte oferte.…

- FCSB a ratat al treilea titlu consecutiv in Liga 1. Dupa ce a pierdut in fata Astrei Giurgiu si in fata Viitorului, echipa finantata de Gigi Becali a esuat si in acest sezon, intr-o campanie in care s-a luptat cu CFR Cluj. Unul dintre oamenii aratati cu degetul pentru esecul fostei si actualei vicecampioane…

- In aceasta seara se joaca meciurile care vor decide campioana Romaniei in sezonul 2017-2018, care se va alege intre FCSB și CFR Cluj. Deși e un meci cat un sezon pentru roș-albaștri, Nicolae Dica nu are suficienți jucatori pentru partida de azi cu Astra, de la ora 20:45. Denis Alibec nu e inclus in…

- Interventiile publice ale finantatorului FCSB au tulburat, in ultimii ani, planurile antrenorilor. Indiferent de numele celui care a ocupat in acte postul de antrenor, Gigi Becali a influentat direct forma si moralul fotbalistilor prin declaratiile publice sau prin interventiile in privat, povestite…

- Gigi Becali a declarat, luni, ca sansele la titlu au devenit 55 la 45 la suta pentru CFR Cluj, dupa victoria echipei FCSB in meciul cu CSU Craiova. Becali a afirmat ca antrenorul Nicolae Dica va ramane pe banca FCSB si daca nu va castiga campionatul. In schimb, atacantul Denis Alibec va parasi FCSB.…

- Nicolae Dica a declarat ca Denis Alibec si Constantin Budescu vor pleca la vara de la FCSB. "Alibec in fiecare perioada de transfer apare la diferite echipe. Important e ca el sa joace cat mai bine si, la vara, daca va veni o oferta buna pentru el si club, probabil va pleca. Budescu e un jucator…

- Titularizat, in premiera, intr-un meci din play-off, Denis Alibec (27 de ani) s-a facut de ras contra celor de la CFR Cluj. In remiza din Gruia, 1-1, atacantul de la FCSB a fost cel mai slab jucator de pe teren, iar acest lucru nu a fost trecut cu vederea de antrenorul Nicolae Dica si de patronul Gigi…

- Titlul de campioana a ramas singurul obiectiv al celor de la FCSB, dupa eliminarile rusinoase suferite in Europa League si in Cupa Romaniei. Echipa lui Nicolae Dica trebuie sa recupereze doua puncte fata de liderul CFR Cluj, iar antrenorul se afla sub presiune.