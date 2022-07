CFR Cluj, victorie cu Rapid la câteva zile după eliminarea din Liga Campionilor. Giuleștenii au ratat un penalty în prelungiri (Video) CFR Cluj a invins-o pe Rapid, sambata seara, scor 1-0, intr-un meci contand pentru etapa 1 din Superliga. Unicul gol al partidei a fosr marcat de Yuri, in minutul 17, care a fructificat o pasa a lui Petrila. Rapid a primit un penalty in minutul 4 al prelungirilor, dupa ce arbitrul Sebastian Coltescu a consultat tehnologia VAR la un hent al lui Hoban. Albu a executat lovitura de la 11 m, dar nu l-a invins pe portarul ardelenirlor, Cristian Balgradean. Au evoluat echipele CFR Cluj: Balgradean – Braun, Kolinger, Yuri, Camora – C. Deac (A. Paun 88’), Muhar (Hoban 88’), Bordeianu – Jefte Betancor (Yeboah… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat sambata seara, dupa meciul cu Rapid, ca “s-a sucit” norocul ardelenilor si acum vor fi greu de oprit. “Antrenez de vreo 23 de ani, dar ce s-a intamplat in ultimele patru meciuri la CFR nu mi s-a mai intamplat. Cu armenii, in doua meciuri, ei nu au…

- Campioana Romaniei, CFR Cluj, a pierdut la lovituri de departajare in fata armenilor de la Piunik. Scorul a fost 2-2 (3-4 la 11 m), iar Petrila si Camora au ratat pentru clujeni. Intr-un meci contand pentru mansa secunda a primului tur preliminar din Liga Campionilor, CFR Cluj a pierdut la lovituri…

- CFR Cluj a ratat calificarea in turul doi preliminar al Ligii Campionilor. Campioana Romaniei a fost invinsa de echipa armeana, in primul tur al preliminariilor Ligii Campionilor, 2-2 (3-4 la 11 m). Campioana Romaniei a deschis scorul in minutul 6. Deac a centrat din lovitura libera, iar Boateng a inscris…

- Rapid Bucuresti a incheiat seria meciurilor de pregatire cu un amical impotriva Slaviei Praga. Cehii s-au impus cu 7-1 (1-0). In ultimul meci amical din cantonamentul austriac, Rapid Bucuresti a pierdut la scor in fata Slaviei Praga, vicecampioana Cehiei. Slavia s-a impus cu 7-1 (1-0), unicul gol al…

- Rapid a incheiat seria meciurilor de pregatire cu un amical impotriva echipei cehe Slavia Praga, pierdut de romani cu 1-7. Unicul gol al formației pregatite de Adrian Mutu a fost inscris de Jakub Vojtus, in minutul 70. Rapid a inceput amicalul cu vicecampioana Cehiei in formula: Moldovan – Belu, Dragos…

- Stadion: Ilie Oana (Ploiești) Chindia: Cabuz – Capusa, Pitian, Al. Iacob, C. Dinu (Sila ‘4/Popadiuc ’72) – Butean, Dulca, Passaglia, A. Serban – Chamed – D. Florea (Chunchukov ’84). Antrenor: Emil Sandoi. Rapid: H. Moldovan – Moise (Panoiu ’60), Sapunaru, Dr. Grigore, Jr. Morais – Albu, Dandea, Kait…

- Rapid joaca acasa cu Gaz Metan Mediaș, de la ora 20:30, in etapa #5 din play-out. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Look Sport. Programul complet din play-out AICI! Rapid- Gaz Metan, live de la ora 20:30 Click AICI pentru statistici Rapid- Gaz Metan, echipe probabile…