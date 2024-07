Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj - Universitatea Craiova 0-2. Costel Galca (52 de ani), antrenorul oltenilor, a oferit prima reacție imediat dupa succesul echipei sale. Tehnicianul e conștient de faptul ca echipa sa mai are mult de lucru pentru a ajunge la nivelul maxim, dar e mulțumit de evoluția jucatorilor. Craiova a acumulat…

- Dan Petrescu, tehnicianul „feroviarilor” a oferit primele reacții dupa CFR Cluj - Universitatea Craiova 0-2. Elvir Koljic a deschis scorul in minutul 52, finalizand imparabil cu capul, dupa un corner executat de Anzor Mekvabishvili. In prelungirile partidei, Mitrița a șutat naprasnic in vinclul porții…

- Capul de afiș al etapei a treia din Superliga Romaniei este cu siguranța duelul dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova. Pe banca ambelor echipe aflandu-se doi componenți ai „Generației de Aur”, Dan Petrescu și Costel Galca.Conform informațiilor FANATIK, arbitrul de centru al partidei dintre CFR Cluj…

- Dupa triumful din barajul de Conference League, Mihai Rotaru, patronul Universitații Craiova, și-a exprimat nemulțumirea privind sistemul competițional actual al Superligii. Universitatea Craiova s-a impus la loviturile de departajare in fața celor de la U Cluj. Timp de 120 minute, scorul a fost 1-1,…

- FCSB a fost invinsa de catre CFR Cluj pe Arena Naționala, scor final 0-1, in penultima runda a play-off-ului Superligii. Meciul desfașurat in preambulul sarbatoririi titlului nu a avut o miza pentru roș-albaștri, insa pentru formația lui Dan Petrescu a insemnat poziționarea pe locul secund al clasamentului.…

- Dan Petrescu (56 de ani), antrenorul CFR-ului, a susținut conferința de presa premergatoare duelului cu FCSB, din etapa #9 a play-off-ului Superligii. Tehnicianul este de parere ca trupa lui Elias Charalambous (43 de ani) a meritat acest campionat, deși s-a intors de puțin timp in Superliga și nu este…

- Gigi Becali a facut „aroganta” serii dupa infrangerea cu Universitatea Craiova. Patronul FCSB-ului a comentat posibila numire a lui Mircea Lucescu la Rapid si venirea lui Dan Petrescu la CFR Cluj. Gigi Becali a spus ca Galca, ce a obtinut o victorie in aceasta seara impotriva FCSB-ului, nu e de talia…

- CFR Cluj a oficializat revenirea lui Dan Petrescu in Gruia # Tehnicianul alaturi de care CFR a caștigat 5 titluri a fost prezentat ieri, printr-un videoclip distribuit pe rețelele de socializare # Raul Rusescu a analizat, la GSP Live, lotul pe care il are la dispoziție „Bursucul” pentru acest final…