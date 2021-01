Stiri pe aceeasi tema

- Partida dintre FCSB și Sepsi, programata pe 21 decembrie nu se va juca pe Arena Naționala, din cauza unei probleme la acoperișul celei mai mari arene din țara. FCSB – Sepsi, din etapa a 15-a din Liga 1, se joaca luni, 21 decembrie. Meciul incepe la 20:30 și va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.ro și…

- Sepsi și UTA se infrunta azi, de la ora 17:30, in runda cu numarul 14 din Liga 1. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport, Telekom Sport și Look Sport +. Sepsi e pe locul 5 in Liga 1, cu 23 de puncte acumulate dupa 13 runde. Covasnenii au caștigat ultimul…

- Edi Iordanescu a facut doua schimbari pana in minutul 8 al partidei dintre CFR Cluj și FCSB. Meciul a inceput la ora 21:00, poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 1, TV Telekom Sport 1 și Look Sport +. Titular pentru a indeplini regula U21, Andrei Dodi Joca a…

- CFR Cluj și FCSB se intalnesc azi, de la ora 21:00, in cel mai tare meci al acestui final de an din Liga 1. Meciul din etapa a 13-a va fi liveTEXT, foto și video pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 1, TV Telekom Sport 1 și Look Sport + Partida din aceasta seara le aduce fața in fața pe campioana…

- CFR Cluj și UTA se intalnesc duminica, 22 noiembrie, in etapa cu numarul 11 din Liga 1. Meciul va incepe la ora 20:00 și poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport, Look Sport + și Telekom Sport. Programul + rezultatele etapei cu numarul 11 din Liga 1 liveTEXT de…

- Academica Clinceni și Viitorul se intalnesc astazi, de la ora 13:00, intr-o partida din etapa a #11 din Liga 1. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport, Digi Sport și TV Telekom Sport. Vezi aici programul complet la rundei a #11 din Liga 1! live de la 13:00…

- CFR Cluj va evolua joi de la ora 22:00, pe Stadionul „Dr. Constantin Radulescu”, in compania echipei elvețiene Young Boys Berna, in etapa a doua a Grupei A din Liga Europa. UEFA l-a desemnat la centru pe suedezul Glenn Nyberg, in timp ce asistenți vor fi Mahbod Beigi si Andreas Soederqvist, iar al patrulea…

- Cosmin Contra și-a inceput in 2017 mandatul și seria victorioasa de la Dinamo intr-un meci cu bunul amic Leo Grozavu. Diseara, se revad din nou, dupa ce-au fost colegi in defensiva „cainilor”. Sepsi - Dinamo se joaca azi, de la ora 21:45, in etapa cu numarul 8 din Liga 1. Meciul poate fi urmarit in…