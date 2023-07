Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii clubului Universitatea Craiova au organizat astazi o conferinta de presa in care au oficializat numirea lui Laurentiu Reghecampf in functia de antrenor principal. Amfitrion a fost Ovidiu Costesin, directorul general al Stiintei, care in scurta interventia a subliniat ca toata lumea in pune…

- Dinamo a pierdut acasa cu Universitatea Craiova, 0-2, la primul meci din Superliga. Iata cateva detalii de la partida disputata in Capitala: 1. Atmosfera pe „Arcul de Triumf” a fost incandescenta, atat datorita publicului, cat și a temperaturii trecute de 30 de grade. Arena se simțea ca un cazan incins. …

- Universitatea Cluj a oficializat in cursul zilei de sambata transferul lui Bogdan Vatajelu (30 de ani), fotbalistul care s-a desparțit recent de Universitatea Craiova. „Șepcile Roșii” au facut anunțul oficial pe rețelele sociale și pe site-ul clubului. „Am mutat din nou pe piața transferurilor și l-am…

- Antrenorul formatiei Sepsi Sf. Gheorghe, Cristiano Bergodi, considera ca jucatorii sai au facut o partida excelenta in Banie. Italianul a punctat ca il bucura tare mult victoria cu Universitatea Craiova pentru ca a demonstrat ca nu face jocul nimanui. In opinia lui Bergodi, jucatorii Stiintei nu s-au…

- Universitatea Craiova și Sepsi Sf. Gheorghe se intalnesc astazi, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, intr-un meci contand pentru etapa a 10-a, ultimul din play-off-ul Superligii. Confruntarea din Banie va fi arbitrata de Marian Barbu (Fagaraș). Acesta va fi ajutat la cele doua linii de asistenții…

- Alexandru Cretu, demon si inger pentru Universitatea Craiova in partida cu Rapid, castigata cu 3-2 in 10 oameni, a apreciat rezultatul, dar a punctat ca este un sezon ratat pentru Stiinta. „Cred ca a fost un meci spectaculos, pe contre. Am ramas repede cu om in minus și ne-a fost mai greu. Ei au marcat…

- Universitatea Craiova nu a reușit sa „prinda“ primele doua locuri in Superliga, dar jocul alb-albaștrilor a cunoscut progrese vizibile de la meci la meci, in ciuda numroaselor absențe din lot la aproape fiecare etapa. Asta l-a determinat pe finanțatorul Științei, Mihai Rotaru, sa mearga in continuare…

- Universitatea Craiova și Farul Constanța se intalnesc sambata, 13 mai, de la ora 21.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in etapa 8 a play-off-ului Superligii. Antrenorul Farului Constanta , Gica Hagi, a afirmat, astazi, intr-o conferinta de presa, ca stie foarte bine spiritul oltenesc. El considera ca…