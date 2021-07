Stiri pe aceeasi tema

- Campioana CFR Cluj a invins-o destul de greu pe nou-promovata FC U Craiova 1948, cu scorul de 3-2 (2-2), vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din prima etapa a Ligii I de fotbal. CFR, la al patrulea meci oficial in noul sezon (Supercupa Romaniei si doua in preliminariile Ligii Campionilor),…

- CFR Cluj a invins-o pe FCU Craiova, scor 3-2, in prima runda a sezonului. Adrian Mutu, tehnicianul oltenilor, e mulțumit de atitudinea elevilor sai. AICI sunt toate detaliile despre meciul CFR Cluj - FCU Craiova!Programul primei etape din Liga 1 Adrian Mutu, dupa CFR Cluj - FCU Craiova 3-2: „Cu aceeași…

- Prima etapa a sezonului fotbalistic 2021-2022 a pornit la drum la Botoșani, joi, și se va încheia luni seara, în București, cu partida Dinamo - Voluntari.Între aceste zile-limita se va parcurge un drum în care va încapea grosul rundei. Vineri au loc primele partide…

- CFR Cluj joaca, sambata, 10 iulie, meciul de Supercupa impotriva celor de la CSU Craiova. Echipa lui Marius Șumudica a debutat cu o victorie in preliminariile Champions League, dar acum va fi prima partida cu un trofeu pe masa. Unul dintre foștii titulari ai echipei din Gruia se va desparți de formație…

- Adrian Mutu are primele probleme la FCU Craiova. Tehnicianul echipei patronate de Adrian Mititelu jr. și-a dus echipa in cantonament in Slovenia. Acolo, oltenii au susținut mai multe partide amicale. „Craiova lui Mitelu” va debuta in Liga 1 cu doua meciuri grele, contra campioanei CFR Cluj și a eternei…

- Victorios la debutul pe banca celor de la CFR Cluj (3-1 vs Borac Banja Luka), antrenorul Marius Sumudica a declarat, marti seara, ca jucatorii sai trebuie sa fie inteligenti si sa pastreze avantajul obținut în prima mansa a turului 1 preliminar al Ligii Campionilor.Marius Șumudica, dupa…

- Venirea lui Adrian Mutu la FCU Craiova nu le garanteaza oficialilor olteni și transferurile dorite. Un exemplu clar l-a oferit mijlocașul croat Antun Palic . Fotbalistul de 32 de ani a declarat, astazi, ca vrea sa ramana in Trivale. „Am convenit cu FC Argeș sa continui inca un an. Imi este bine“, a…

- CFR Cluj - Craiova se joaca azi, de la 20:30, in derby-ul rundei a 3-a din playoff-ul Ligii 1. Avem astfel primul joc important din acest playoff, iar presiunea este mult mai mare pe Ouzounidis: daca va pierde azi, Craiova e out din lupta pentru titlu! CFR Cluj a trecut fara emoții de primele doua etape…