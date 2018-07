Stiri pe aceeasi tema

- Oltenii se indreapta cu pași repezi spre debutul oficial al sezonului competițional. Sambata, in fața a 27.000 de spectatori care vor asista la Supercupa Romaniei, elevii lui Mangia spera sa opreasca trofeul in Banie. Pana atunci, craiovenii au prezentat noile echipamente cu care vor evolua in sezonul…

- Mihai Rotaru, patronul CSU Craiova, a anunțat ca echipa sa nu va mai vinde niciun jucator in aceasta vara. Pana acum, oltenii au renunțat la trei fotbaliști importanți Screciu, Baluța, Gustavo "Nicușor Bancu nu va pleca in aceasta vara. Am vorbit despre asta cu el. Nici el nu vrea neaparat sa plece.…

- CSU CRAIOVA FCSB LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGISPORT TELEKOMSPORT. Ovidiu Hategan va arbitra meciul CSU CRAIOVA - FCSB, ajutat de asistentii Octavian Sovre si Valentin Avram. Arbitru de rezerva va fi Iulian Dima, iar observatori, Nicolae Marodin (CCA) si Viorel Ilinca (LPF). DIGISPORT si TELEKOMSPORT…

- CRAIOVA-FCSB ONLINE. Pentru olteni miza este locul 3 in Liga 1, ocupat in prezent de Viitorul, in timp ce pentru stelisti este insasi mentinerea in lupta pentru titlu. Presiunea creata in jurul acestei partide este uriasa, mai ales in randurile ros-alabastrilor. daca patronul Gigi Becali spunea ca…

- CSU CRAIOVA VIITORUL LIVE VIDEO STREAM ONLINE DIGISPORT TELEKOMSPORT. Partida CSU CRAIOVA - VIITORUL va fi arbitrata de Andrei Chivulete, ajutat de asistentii Mircea Orbulet si Ciprian Dansa, si de rezerva Adrian Cojocaru. Eduard Dumitrescu (CCA) si Imilian Serbanica (LPF) vor fi observatorii meciului…