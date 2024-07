CFR Cluj – „U” Craiova 0-2 / Gâlcă a găsit formula câştigătoare. Ştiinţa e lider! Universitatea Craiova a reusit o victorie extrem de importanta, scor 2-0, in fata formatiei CFR Cluj, intr-o partida sustinuta duminica seara, pe stadionul „Dr. Constantin Radulescu”. Disputa din Gruia a contat pentru etapa a treia din Superliga si a fost controlata in mare parte a timpului de Stiinta. Dupa o prima repriza destul de stearsa, dar fara emotii in plan defensiv, Universitatea Craiova a intrat la cabine cu un avantaj numeric, nu pe tabela. Eliminarea lui justa a lui Kamara avea insa sa cantareasca decisiv, pentru ca repriza secunda a fost controlata clar de olteni, care ua inscris… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

