- Drumul european la Craiovei incepe in Slovenia. Maribor – Universitatea Craiova se vede in direct pe Antena Stars si in AntenaPLAY. Mansa intai a duelului din turul 2 preliminar al Conference League se va disputa astazi, de la ora 21:15, pe terenul lui NK Maribor, de 15 ori campioana a Sloveniei.

- Echipa de fotbal CFR Cluj intalneste formatia belarusa Neman Grodno, joi, de la ora 20:30, pe Stadion ''Dr. Constantin Radulescu'' - Cluj-Napoca, in prima mansa a turului al doilea preliminar al Conference League. Antrenorul clujenilor, Dan Petrescu, a declarat, miercuri seara, ca echipa Neman Grodno…

- Radomir Djalovic, 41 de ani, fost atacant trecut pe la Rapid in sezonul 2008/2009, este acum antrenor secund la Rijeka, formația pe care o va infrunta Corvinul Hunedoara in turul 2 preliminar al Conference League. Corvinul Hunedoara, caștigatoarea Cupei Romaniei, a trecut de Paksi in primul tur preliminar…

- Sheriff Tiraspol și Milsami Orhei, din Republica Moldova, au reușit sa se califice in turul al doilea al Europa League, respectiv Conference League. Sheriff Tiraspol, care o elimina in urma cu un an pe Farul Constanța in primul tur al Ligii Campionilor, a infruntat-o pe Zira, din Azerbaidjan. Moldovenii…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, marti seara, in conferinta de presa de dupa victoria cu Virtus AC, scor 4-0, ca este bucuros de faptul ca formatia sa a marcat multe goluri si s-a calificat in turul doi preliminar al Ligii Campionilor. „Azi am aratat un fotbal bun,…

- Vicecampioana Romaniei, CFR Cluj, și-a aflat adversara din turul 2 preliminar al Conference League. Clujenii, care au fost cap de serie la tragerea la sorți, se vor confrunta cu Neman Grodno din Belarus. Prima manșa va avea loc pe 25 august la Cluj, in ti

- Dupa ce a invins-o pe U Cluj la loviturile de departajare in meciul de baraj, Universitatea Craiova și-a asigurat calificarea in preliminariile Conference League. Universitatea Craiova va incepe competiția din turul doi preliminar. Oltenii au un coeficient de 7.000 și vor fi cap de serie in turul ai…