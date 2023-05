CFR Cluj și Universitatea Craiova, învinse în ultima etapă a play-off-ului Superligii (Video) Ultimele meciuri din play-off-ul Superligii Romaniei s-au disputat duminica seara. CFR Cluj a fost invinsa, pe propriul teren, scor 1-2, de Farul Constanta, dar s-a calificat pentru barajul care asigura prezenta in Conference League. Elevii lui Dan Petrescu au beneficiat de infrangerea Universitații Craiova, 0-1, in fața echipei Sepsi Sf. Gheorghe, 0-1. La Cluj, CFR a inceput bine partida, iar Daniel Birligea a deschis scorul in minutul 15. Oaspeții au egalat prin Louis Munteanu, in minutul 42, cu un sut de la distanta. Doua minute mai tarziu, Cristian Manea a comis hent in propriul careu, iar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

