- Astazi a avut loc tragerea la sorți a țintarului pentru SuperLiga Romaniei. Universitatea Cluj va debuta, in noul sezon, pe stadionul „Ilie Oana”, contra celor de la Petrolul Ploiești. Marea rivala din oraș, CFR Cluj va debuta pe teren propriu, contra nou-promovatei, Poli Iași. Marele derby al orașului,…

- Nou-promovatele Oțelul și Poli Iași s-au reunit luni pentru primul antrenament in vederea noului sezon al SuperLigii. Dorinel și Grozavu au sunat adunarea mai devreme cu 10 zile decat și-au programat restul echipelor din campionat! Dorinel Munteanu și Leo Grozavu s-au grabit sa inceapa pregatirile pentru…

- Nou-promovatele Politehnica Iasi și Oțelul Galați sunt primele echipe care au demarat pregatirile pentru noul sezon al Superligii de fotbal, luni, cand a avut programat primul antrenament.La prima sedinta de pregatire au participat 32 de fotbalisti, potrivit site-ului oficial al clubului. CITESTE…

- Kyros Vassaras, presedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, a facut analiza video a unor decizii luate de arbitri in partide din runda precedenta a Superligii, informeaza FRF, potrivit news.ro.CCA prezinta mai multe situatii: CITESTE SI S-a incheiat la București prima etapa a Grand Chess Tour…

- Etapa a saptea a turneului play off al Superligii aduce fata in fata, sambata, 6 mai, de la ora 21.30, pe stadionul central al complexului sportiv al Academiei Hagi, de la Ovidiu, Farul Constanta si Rapid Bucuresti. In clasament, Farul ocupa prima pozitie, cu 43 de puncte, pe cand Rapid se afla pe locul…

- Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj a prefațat duelul contra oltenilor, din etapa a 7-a a play-off-ului Superligii. „Bursucul” considera ca nu este o tragedie daca formația din Gruia nu va lua titlul.

- Viorel Moldovan (50 de ani), fostul atacant al echipei naționale, a analizat situația campioanei Romaniei, CFR Cluj, in urma infrangerii suferite de ardeleni luni seara, scor 1-3, pe terenul Rapidului, in runda a 6-a din play-off-ul Superligii. Fostul internațional considera ca se termina un ciclu…

- Adrian Mutu, antrenorul Rapidului, a prefațat duelul cu CFR Cluj, din etapa #6 din play-off-ul Superligii. Rapid - CFR Cluj se joaca de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport și Prima Sport 1 CFR Cluj a pierdut etapa trecuta, 0-1 cu Farul, și se afla la 5 puncte…