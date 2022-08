Stiri pe aceeasi tema

- Jindrich Trpisovsky (46 de ani), antrenorul Slaviei Praga, a comentat tragerea la sorți a grupelor Conference league, unde a cazut cu CFR Cluj. Alaturi de cele doua, in grupa G din Conference League vor mai juca Sivasspor (Turcia) și Ballkani (Kosovo). Antrenorului de la Slavia Praga ii pare rau insa…

- Alaturi de FCSB, CFR Cluj și-a aflat astazi adversarele din Conference League. Tragerea la sorți a repartizat-o pe campioana Romaniei in Grupa G, alaturi de Slavia Praga (liderul din Cehia), Sivasspor (Turcia) și KF Ballkani din Kosovo. ...

- Vineri, 26 august, la Istanbul, a avut loc tragerea la sorți a grupelor UEFA Europa Conference League. In urne s-au aflat campioana Romaniei, CFR Cluj, și vicecampioana FCSB, ambele invingatoare joi, in play-off, in fața lui Maribor (Slovenia), respectiv Viking (Norvegia). CFR Cluj, aflata in urna a…

- Vineri a avut loc la Istanbul tragerea la sorți a grupelor din Conference League (sezonul 2022-2023), competiție in care Romania este reprezentanta de CFR Cluj (campioana) și FCSB (vicecampioana).

- FCSB și CFR Cluj iși afla astazi, de la ora 15:30, adversarele din grupele Conference League. Tragerea la sorți va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. FCSB și CFR s-au calificat in grupele Conference League dupa meciuri dramatice, decise in ultimele minute. Emoțiile continua azi, de la 15:30,…

- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a analizat victoria cu Maribor, 1-0, care a dus-o pe campioana Romaniei in grupele Conference League. Vineri, 26 august, de la ora 15:30, va avea loc tragerea la sorți pentru grupele Conference League. La conferința de presa, „Bursucul” a amintit de…

- CFR Cluj (vs Maribor), FCSB (vs Viking) și CS Universitatea Craiova (vs Hapoel Beer Sheva) lupta joi pentru calificarea in grupele Conference League. Cele trei meciuri din play-off-ul competiției sunt transmise in format LiveBLOG pe HotNews.ro.

- CFR Cluj, FCSB și Universitatea Craiova au șanse reale sa obțina biletele pentru grupele Conference League. Campioana și vicecampioana ar putea ajunge chiar in urna favoritelor! ora 20:00 » CFR Cluj - Mariborora 20:00 » Viking - FCSBora 20:00 » Hapoel Beer Sheva - U CraiovaTragerea la sorți pentru grupele…