- Dumitru Dragomir (76 de ani), fostul președinte al LPF, anticipeaza ca doar o echipa romaneasca va ajunge in grupele Conference League. Joi, CFR Cluj, FCSB și Universitatea Craiova vor juca meciurile retur din play-off, toate de la ora 20:00. CFR Cluj a remizat in deplasare cu Maribor, 0-0. Returul…

- Meciurile de maine (joi) ale echipelor FCSB, Universitatea Craiova si CFR Cluj din returul play-off-ului Conference League vor fi asistate de arbitri din Ungaria, Belgia și Scotia. Citește și: Fara note la educație fizica incepand de anul viitor La partida Viking FK – FC FCSB (in tur, 1-2) vor oficia…

- Liga Profesionista de Fotbal a anuntat, vineri, ca meciurile echipelor CFR Cluj, Universitatea Craiova si FCSB din etapa a sasea a Superligii au fost amanate. Cele trei formații vor evolua, joi, in returul play-off-ului grupelor Conference League. “Liga Profesionista de Fotbal sprijina, cu tot ce este…

- Viking - FCSB, Hapoel Beer-Sheva - Universitatea Craiova și CFR Cluj - Maribor, meciurile retur din play-off-ul Conference League, se joaca joia viitoare, TOATE de la ora 20:00. Cele 3 echipe romanești iși joaca viitorul in Conference League saptamana viitoare, joi, 25 august, de la ora 20:00. ...

- CFR Cluj, FCSB și CS Universitatea Craiova incearca sa se califice in grupele Conference League. In aceasta seara vor avea loc meciurile tur din play-off-ul competiției. Programul și televizarea meciurilor 20:30 CS Universitatea Craiova – Hapoel Beer Sheva / DigiSport 1, Prima Sport 1 21:15 NK Maribor…

- CFR Cluj, FCSB și CS Universitatea Craiova se vor duela azi in prima manșa din play-off-ul Conference League. Dintre cele trei partide, pentru doua au fost achiziționate pana in acest moment drepturile de televizare. Cine transmite FCSB - Viking Partida FCSB - Viking va fi transmisa in Romania de ProTV.…

- Fotbaliștii formației Universitatea Craiova au un motiv in plus sa abordeze dubla cu Hapoel Beer Sheva cu toate forțele și cu toata dorința de reușita. Pe langa recunoașterea valorii și satisfacția morala, „leii“ lui Mirel Radoi iși pot umble buzunarele cu euro! Finanțatorul Științei, Mihai Rotaru,…

- CFR Cluj, dar și FCSB și Universitatea Craiova au mai facut joi un pas spre grupele Conference League, dupa ce au obținut calificarea in faza play-off-ului. CFR Cluj a invins-o pe Șahtior Soligorsk, 1-0, dupa 0-0 in Turcia. Cele trei reprezentante ale Romaniei ramase in Europa au pus mana pe 200.000…