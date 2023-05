CFR Cluj și CSU Craiova joacă în derby-ul zilei din Superligă Partida CFR 1907 Cluj - Universitatea Craiova are loc duminica, de la ora 21.00. Cele doua echipe s-a mai intalnit de 33 de ori in principala competitie interna, de 13 ori s-au impus clujenii, de 10 ori au castigat craiovenii, iar alte 10 partide s-au terminat la egalitate. Pe 5 februarie 2023, CFR Cluj - FCSB 0-1 a fost ultima infrangere suferita de ardeleni pe teren propriu in campionat. Au urmat patru victorii si doua remize. Doua succese (1-0 cu Petrolul, 2-1 cu Sepsi OSK), doua rezultate de egalitate si patru partide pierdute este palmaresul inregistrat de olteni in meciurile jucate in… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a 6-a din playoff se incheie, luni seara, de la 20:30, cu partida dintre Rapid București și CFR Cluj. Un meci cu implicații in lupta pentru titlul din Liga 1, o partida extrem de importanta pentru campioana ultimilor ani, CFR Cluj, care poate profita de pasul greșit facut de liderul Farul in deplasare…

- Partida dintre Farul Constanța și Universitatea Craiova, programata sambata, de la ora 20.30, se joaca cu casa inchisa, noteaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- De la ora 15.00, pe stadionul "Anghel Iordanesculdquo; din Voluntari, se joaca partida din play out FC Voluntari UTA. Sambata, 8 aprilie, incepe etapa a treia din play off si play out in Superliga de fotbal, prima zi de meciuri programand trei intalniri, una in play off si doua in play out. De la ora…

- Liga Profesionista de Fotbal a publicat marți programul primei etape a fazei play-off-ului din Superliga. Capul de afiș este derby-ul feroviarelor, CFR Cluj urmand sa primeasca vizita lui Rapid București.Cu toate ca a mai ramas de jucat restanța dintre Sepsi OSK Sfantu Gheorghe și FC U Craiova 1948,…

- Petrolul Ploiești și CS Universitatea Craiova se dueleaza duminica, de la ora 15:30, intr-un derby al rundei #29 din Superliga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. Vezi AICI rezultatele, marcatorii și programul etapei #29 din Superliga! Petrolul…

- Suporterii Universitații Craiova pun la cale o deplasare numeroasa pentru duelul cu FCSB de duminica, unul cu implicații in lupta la varf din Superliga. FCSB - Universitatea Craiova se joaca duminica, de la 20:00, pe Arena Naționala. Partida va fi liveTEXT pe GSP. ...