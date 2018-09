CFR Cluj si-a tras antrenor un fost secund al Vasluiului

Stiri pe aceeasi tema

- Juan Jose Maqueda, 49 de ani, are cele mai mari șanse sa fie inlocuitorul lui Antonio Conceicao pe banca lui CFR Cluj, dupa ratarea calificarii in grupele Europa League. CFR a pierdut dubla mansa cu luxemburghezii de la Dudelange, 2-5 la general. TV Telekom Sport informeaza ca acesta va veni in Romania…

- Cine e noul antrenor al lui CFR Cluj. Surpriza mare: e spaniolul Maqueda, nu Ionel Ganea ! Juan Jose Maqueda ii va lua locul lui Antonio Conceicao la gruparea campioana, iar fostul secund al lui Lopez Caro la Vaslui va fi numit luni. In cariera, Maqueda (49 de ani) a fost antrenor secund la Real Madrid,…

- Campionatul de fotbal din Spania, etapa 3. Real și Barcelona joaca acasa. Program și clasament. Vineri ora 21.00 Getafe – Valladolid ora 23.00 Eibar – Real Sociedad ora 23.00 Villarreal – Girona Sambata ora 19.30 Celta Vigo – Atletico Madrid ora 21.45 Real Madrid – Leganes Duminica ora 13.00 Levante…

- Julio Baptista a evoluat ultima data pentru Orlando City, MLS, SUA, pana in noiembrie 2016, iar acum este liber de contract, scrie digisport.ro. El va ajunge la campioana Romaniei prin intermediul agentului Toni Curea, cel care i-a adus pe Julio Cesar la Dinamo și pe antrenorul spaniol Lopez Caro…

- CFR Cluj anunța transferul unui portar spaniol, care a trecut prin lotul lui Real Madrid. ”Bun venit, Jesus Fernandez Collado! CFR 1907 Cluj anunța transferul portarului spaniol Jesus Fernandez Collado, un goalkeeper cu mare experiența…

- CFR Cluj s-a chinuit teribil cu nou promovata Dunarea Calarași pe un teren greu, plin cu apa. Gazdele au avut prima ocazie, in minutul 5. Kouakou a primit in 6 metri de la Kanda, insa a dat pe langa minge dintr-o poziție excelenta. Replica a venit 4 minute mai tarziu, cand Deac a trimis periculos…

- Mircea Lucescu critica dur conducerea clubului CFR Cluj, pentru demiterea lui Edi Iordanescu, dupa numai trei meciuri. „E incalificabila atitudinea celor de la CFR Cluj in legatura cu un antrenor, dar ei știu cel mai bine ce se intampla acolo. Insa in fotbal trebuie sa aiba și rabdare, pentru ca in…

- Toni Conceicao este noul antrenor de la CFR! Anunțul a fost facut oficial pe site-ul campioanei. ”Suntem bucuroși sa va anunțam ca Antonio Conceicao este, incepand de astazi, noul antrenor al...