- CFR CLUJ - SEVILLA // Pentru meciul din aceasta seara, formația din Gruia a incasat 200.000 de euro din vanzarea de bilete. CFR Cluj - Sevilla, prima manșa din „16”-imile Europa League, se joaca joi, 20 februarie, de la ora 19:55. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.RO și in direct la…

- Sorții le-au scos-o in cale celor de la CFR Cluj pe Sevilla, marea specialista in Europa League, iar prima manșa din optimi are loc joi, in Gruia, de la ora 19:55. Dan Petrescu a invins formația andaluza pe vremea cand se afla pe banca Unirii Urziceni și spera sa repete "minunea". Increderea adversarilor…

- CFR CLUJ-FC SEVILLA LIGA EUROPA. "Intalnim o echipa buna, dar ne asteptam ca rezultatul de maine sa ne fie favorabil. Ne pasa de starea terenului, dar stim sa ne adaptam si nu vom schimba echipa in functia de starea gazonului. Nu-l cunosc personal pe Dan Petrescu. Stiu ca are o echipa competitiva,…

- CFR CLUJ - SEVILLA // Adi Paun (24 de ani, extrema stanga) a prefațat in cadrul unei conferințe de presa duelul cu ibericii din „16”-imile Europa League. CFR Cluj - Sevilla, prima manșa din „16”-imile Europa League, se joaca joi, 20 februarie, de la ora 19:55. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT…

- UEFA a introdus sistemul de asistenta video si in Europa League, odata cu startul fazelor eliminatorii, informeaza FRF.Astfel, partida pe care campioana Romaniei, CFR Cluj, o va disputa joi, in Gruia, in fata FC Sevilla, va beneficia de sistemul VAR. Meciul va fi condus de o brigada…

- Trupa din Gruia va evolua joi, pe teren propriu, împotriva celor de la FC Sevilla în manșa tur din 16-imile de finala Europa League, în timp ce duminica se va deplasa în Banie. Formația andaluza trece prin cea mai slaba perioada a sezonului și a ajuns la patru meciuri…

- CFR Cluj va juca la finalul lunii februarie o dubla extrem de importanta în 16-imile de finala Europa League împotriva celor de la Sevilla, dar Petrescu a surprins pe toata lumea dupa ce i-a lasat în afara listei pe Alex Chipciu si George Tucudean. "Bursucul" a…

- Dan Petrescu va continua la campioana en-titre și liderul Ligii I, CFR Cluj. Șeful bancii tehnice a semnat prelungirea contractului pana in vara anului 2022. Petrescu a contribuit la castigarea ultimelor doua titluri de campioana ale CFR-ului, dar si la parcursul extraordinar din competitiile continentale…