- Damjan Djokovic, 30 de ani, va parasi campioana CFR Cluj in aceasta vara. Presa din Turcia scrie ca atacantul croat urmeaza a semnat pe 2 ani cu Istanbul BB. „Transferurile continua pentru Basaksehir, noua campioana a Superligii din Turcia. Trupa din Istanbul a ajuns la una cord cu Damjan Djokovic,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a emis vineri un decret prezidential de transformare a bisericii Sfantul Mantuitor din Chora, un monument medieval bizantin situat in vestul orasului Istanbul si care era muzeu, in moschee, relateaza vineri website-ul Greek Reporter Europe. Masura…

- Turcia le-a acordat cetațenie unor agenți ai unei celule teroriste Hamas, provocând temeri ca grupul palestinian va avea mai multa libertate de a planifica atacuri în jurul lumii, scrie The Telegraph.Cel puțin 12 membri cu vechime în Hamas care folosesc Turcia drept baza de…

- La a patra tentativa, Basaksehir, clubul unui cartier din Istanbul fondat in 1990, a cucerit titlul. Artizanul surprizei e Okan Buruk, fost coleg cu Hagi si Popescu la Galata si al cincilea laureat ca jucator si antrenor. ...

- Istanbul Basaksehir a invins-o pe Kayserispor cu scorul de 1-0, duminica, in etapa a 33-a, penultima a campionatului de fotbal al Turciei, si si-a asigurat primul sau titlu. Basaksehir are un avans de sapte puncte fata de principala sa urmaritoare, Trabzonspor, invinsa acasa de Konyaspor cu 4-3, inaintea…

- Marius Șumudica (49 de ani) a devenit unul dintre cei mai apreciați antrenori din Turcia. Parcursul bun al lui Gaziantep a facut ca fanii rivalelor din campionat sa și-l doreasca pe „Șumi” pe bancile tehnice ale echipelor favorite. Șumudica a dezvaluit faptul ca fanii lui Trabzonspor și Goztepe, doua…

- O instanța superioara din Turcia a revocat, vineri, statutul de muzeu din epoca bizantina a Catedralei Sfanta Sofia din Istanbul. Astfel, a fost deschisa calea pentru ca fostul lacaș de cult creștin sa fie transformat intr-o moschee, așa cum dorește președintele Recep Erdogan, informeaza Deutsche Welle.Magistrații…

- Autoritatile turce au dispus ca purtarea mastii in public sa fie obligatorie incepand de miercuri la Istanbul si Ankara, intr-un moment in care numarul de cazuri de contaminare cu noul coronavirus a inceput sa creasca din nou in Turcia, potrivit AFP. Aceasta decizie a fost luata la recomandarea Comitetului…