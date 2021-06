Antrenorul echipei CFR Cluj, Edward Iordanescu, si-a anuntat oficial plecarea de la campioana Romaniei.

"Contractul meu cu CFR se termina oficial in cateva zile si doresc sa multumesc din suflet echipei, baietii au fost speciali si ma bucur ca am reusit aceasta performanta extraordinara impreuna. Am lucrat cu un grup deosebit, total profesionist, de care nu ai cum sa nu te atasezi. Fiecare in parte va ramane in sufletul meu. Multumesc presedintelui, care a crezut neconditionat in mine si a fost mereu un factor major de echilibru, patronului, care stiu ce eforturi face pentru echipa si…