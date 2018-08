Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a caștigat cu 2-0 in Armenia, CFR Cluj s-a distrat cu Alashkert pe teren propriu, impunandu-se cu scorul de 5-0. Campioana Romaniei obține fara nicio emoție calificarea in play-off-ul Europa League.

- Inainte sa treaca de Alashkert si sa faca pasul spre play-off-ul Europa League, CFR Cluj a mai reusit doua transferuri. Anuntul a venit de la Iuliu Muresan (64 de ani), cu cateva minute inaintea partidei retur din "Gruia".

- Joi vor va avea loc manșa a doua a turului trei preliminar din Europa League, trei formații romanești urmand sa se lupte pentru un loc in play-off-ul competiției. CFR Cluj are cea mai ușoara misiune și este favorita la calificare, dupa ce s-a impus pe terenul celor de la Alashkert in meciul tur (scor…

- ALASHKERT - CFR CLUJ 0-2 // Iuliu Mureșan, președintele campioanei Romaniei, e mulțumit de modul in care echipa se prezinta cum comanda lui Toni Conceicao și trimite ințepaturi catre fostul tehnician, Edi Iordanescu. "Am avut mai multe probleme de sanatate astazi, dar avem un lot bun care a compensat…

- FCSB, CFR Cluj și Craiova joaca astazi, 9 august, in prima manșa a turului 3 preliminar din Europa League. Fiecare dintre cele trei echipe romanești, ramase in competiție, vor juca in deplasare.De la ora 19.00, CFR Cluj joaca in deplasare cu Alashkert, la 19.30 ,Universitatea Craiova intalnește…

- RB Leipzig - ”U” Craiova, turul 3 preliminar Europa League. Daca CFR Cluj e favorita mare cu Alashkert, ”U” Craiova se afla la extrema opusa. Aflata in degringolada in Liga 1, fara moral și, mai dureros, fara jucatori de mare valoare, trupa lui Devis Mangia se duce ca mielul la taiere in Germania.

- Drepturile de televizare ale partidelor disputate de CFR Cluj si FCSB in turul 3 al Europa League au fost achizitionate. Alashkert – CFR Cluj va fi transmis de Digi Sport, Telekom Sport si Look Tv, iar Hajduk Split – FCSB de Pro Tv. Pana acum, partida Craiovei de la Leipzig nu a fost...

- CFR Cluj ar putea câștiga o avere, daca se va califica în grupele Ligii Campionilor, dupa ce UEFA a anuntat ca va distribui un total de 2,04 miliarde de euro cluburilor. Fața de anul trecut, suma a crescut cu aproape 800 de milioane de euro, astfel ca echipele…