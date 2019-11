Stiri pe aceeasi tema

- * CFR Cluj a obtinut o victorie foarte importanta, 1-0 (1-0) in deplasare cu formatia franceza Rennes, joi seara, pe Roazhon Park din Rennes, in Grupa E a Europa League la fotbal. Campioana Romaniei a castigat nu fara emotii un meci in care trebuia sa se impuna clar, avand in vedere ca Rennes a jucat…

- Rusul Aleksei Eskov va arbitra meciul dintre CFR Cluj si Rennes, care va avea loc joi 24 octombrie, de la ora 22:00, in Grupa E a competitiei de fotbal Europa League, pe Roazhon Park din Rennes. Arbitri asistenti au fost delegati Dmitri Mosiakin si Valeri Dancenko, iar al patrulea oficial…

- CFR Cluj a fost invinsa de Celtic cu scorul de 2-0 (1-0), joi seara, la Glasgow, in etapa a doua din Grupa E a Europa League la fotbal. Campioana Scotiei s-a impus fara drept de apel, prin golurile marcate de francezul Odsonne Edouard (20) si de norvegianul Mohamed Elyounoussi (59). Celtic a aratat…

- CFR Cluj a obținut o victorie importanta in Grupa E UEFA Europa League impotriva celor de la Lazio, scor 2-1, dupa golurile lui Deac, din penalty, și Omrani! Formația din Italia a inceput bine meciul din Gruia, iar Savic și-a creat prima ocazie a partidei, insa Arlauskis a respins excelent. Djokovic…

- Antrenorul formatiei CFR Cluj, Dan Petrescu, a afirmat, joi seara, dupa victoria pe teren propriu in fata echipei italiene Lazio Roma, scor 2-1, in primul meci pe care l-a disputat in Grupa E a Europa League, ca si-ar dori sa faca o fotografie a clasamentului, cu echipa sa pe primul loc, si ca spera…

- Echipele Rennes si Celtic Glasgow au terminat la egalitate, 1-1, joi seara, in Grupa E a Europa League la fotbal, din care face parte si CFR Cluj. Bretonii au deschis scorul prin Mbaye Niang (38), din penalty, dar campioana Scotiei a restabilit egalitatea dupa pauza, tot din penalty, prin…

- Vineri a avut loc, la Monte Carlo, tragerea la sorți a grupelor din Europa League, iar pentru formația lui Dan Petrescu urmeaza înca o "dubla" cu Celtic Glasgow, formație pe care a eliminat-o din Champions League. Campioana României se va mai duela cu Lazio și cu Rennes.