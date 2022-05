Stiri pe aceeasi tema

- CFR a deschis scorul inca din minutul 2 al meciului cu CSU Craiova, dar antrenorul Dan Petrescu (54 de ani) nu a avut liniște. S-a agitat in stilul caracteristic, fiind și avertizat cu un cartonaș galben de „centralul” Radu Petrescu. Daca o invinge pe CS Universitatea Craiova, CFR Cluj caștiga al 5-lea…

- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a dezvaluit ca nu a urmarit meciul dintre FCSB și Voluntari, incheiat la egalitate, 2-2. Pasul greșit al roș-albaștrilor le-a oferit ardelenilor șansa de a cuceri titlul inca din aceasta seara, cu o victorie impotriva Universitații Craiova! CFR Cluj…

- Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, o acuza pe CFR Cluj de faptul ca a oferit prime in valoare de 3.000 de euro jucatorilor de la FC Voluntari.CFR Cluj poate caștiga al 5-lea titlu consecutiv in Liga 1, daca o invinge in aceasta seara pe Universitatea Craiova. Echipa antrenata de Dan Petrescu a…

- Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a facut iureș in conferința de presa premergatoare partidei cu Universitatea Craiova. Concret, tehnicianul campioanei considera incredibil faptul ca FC Voluntari - FCSB (azi, 21:00) se joaca pe Arena Naționala, stadionul pe care roș-albaștrii evolueaza…

- CCA a stabilit arbitrii pentru etapa din weekend. Horațiu Feșnic a fost delegat la FC Voluntari - FCSB, iar Radu Petrescu la derby-ul din Gruia dintre CFR și Universitatea. Pentru meciul decisiv al campionatului, FCSB - CFR, cele mai mari șanse sa fie delegat le are Sebastian Colțescu. Mai sunt doua…

- CFR Cluj, liderul din Liga 1, a obținut o victorie la limita cu Farul, 1-0, și se pregatește de ultimele doua etape din campionat. La finalul partidei din Gruia, Helmut Duckadam, fost oficial al celor de la FCSB, a analizat jocul formației lui Dan Petrescu și a prefațat duelul din ultima etapa din Liga…

- Antrenorul echipei CS Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf, a prefațat meciul cu CFR Cluj. Tehnicianul formației oltene a subliniat ca in cazul unei victorii, CFR va face un pas important pentru castigarea titlului de campioana. „Urmeaza un meci foarte greu, venim dupa un meci castigat impotriva…

- Campioana Ligii 1 in exercitiu a incheiat sezonul regulat cu o diferenta uriasa fata de urmatoarea clasata, FCSB. Intre CFR si ros-albastri a fost o diferenta de 14 puncte la finalul primelor 30 de etape din actuala stagiune, insa handicapul a fost redus la jumatate odata cu intrarea in play-off. Clasamentul…