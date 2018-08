Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj, campioana Romaniei, va juca in play-off-ul Europa League cu F91 Dudelange. Clujenii au trecut in dubla manșa de Alashkert, 2-0 in tur și 5-0- in retur (Detalii aici) Meciurile din barajul pentru Europa League vor avea loc pe 23 și 30 august! Dupa 2-1 in tur, Dudelange a remizat in retur pe…

- Legia Varșovia a pierdut surprinzator pe teren propriu manșa tur a celui de-al III-lea tur preliminar al Europa League cu modesta Dudelange, din Luxemburg, scor 1-2. Caștigatoarea acestui duel va intalni in play-off cel mai probabil CFR Cluj, campioana Romaniei luand o oppțiune serioasa la calificare…

- Echipele românesti si-au aflat posibilele adversare din play-off-ul Europa League (23/30 august). Astfel, daca vor trece de turul 3 preliminar (9/16 august), formatiile noastre vor întâlni urmatorii adversari: FCSB - învingatoarea dintre Slovan Bratislava (SVK) si Rapid W.…

- Echipa de fotbal FCSB a invins, joi seara, formatia slovena NK Rudar Velenje cu scorul de 4-0 (1-0), intr-o partida disputata pe Arena Nationala din Capitala, si s-a calificat in turul 3 preliminar al Europa League.AGERPRES (editor: Marius Tone, editor online: Daniela Juncu)

- FC Viitorul Constanta a facut un pas important catre turul al doilea preliminar al Europa League la fotbal, dupa ce a invins formatia Racing Union Luxemburg cu scorul de 2-0 (1-0), joi seara, pe Stadionul Josy Barthel din Luxemburg, in prima mansa a turului intai preliminar al competitiei. FC Viitorul…

- La finalul prelungirilor, scorul partidei Rusia – Croatia era 2-2, golurile fiind marcatede Cerisev "31 si Fernandes "115, respectiv Kramarici "39 si Vida "101. 1-0: Cerisev a deschis scorul cu un sut din afara careului. 1-1: Kramarici a inscris cu capul, dupa o centrare a lui Mandzukici. 1-2: Vida…

- Muguruza a castigat meciul cu scorul de 6-2, 6-1, intr-o ora si zece minute. In faza urmatoare, sportiva spaniola o va intalni pe castigatoarea meciului dintre liderul mondial Simona Halep si germana Angelique Kerber, locul 12 WTA si favorita 12. La meciul Halep – Kerber, scorul este 6-7 (2), 3-1, dupa…