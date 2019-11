Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj s-a apropiat de calificarea in optimile Europa League. Campioana Romaniei a caștigat meciul de acasa, din etapa a patra, in fața francezilor de la Rennes, scor 1-0, dupa ce a fost dominata tot meciul de echipa din Ligue 1. Rondon a marcat golul victoriei, dupa care a fost eliminat.Vezi…

- CFR Cluj are maine cel mai important meci al sau din aceasta grupa. O noua victorie cu Rennes o poate face favorita la calificare, asta și in cazul unui rezultat favorabil in celalalt meci al grupei, Lazio - Celtic. Victor Vrinceanu și jurnalistul GSP, Alin Grigore, analizeaza șansele CFR-ului la o…

- CFR Cluj a obtinut o victorie foarte importanta, 1-0 (1-0) in deplasare cu formatia franceza Rennes, joi seara, pe Roazhon Park din Rennes, in Grupa E a Europa League la fotbal. Campioana Romaniei a castigat nu fara emotii un meci in care trebuia sa se impuna clar, avand in vedere ca Rennes…

- Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, a vorbit, la conferința de presa premergatoare partidei cu Rennes din etapa a treia a grupelor Europa League, despre problemele din cadrul lotului și a declarat ca s-ar mulțumi cu un punct în urma duelului din Franța."Peteleu e accidentat și…

- Antrenorul lui Rennes, Julien Stephan, nu considera ca echipa lui acuza o lipsa de incredere dupa ce nu a castigat de sase meciuri, iar joi o va intalni pe Lazio, la Roma, in Grupa E a Europa League, din care mai fac parte CFR Cluj si Celtic, scrie ziarul Ouest-France.

- CFR Cluj a obținut o victorie importanta in Grupa E UEFA Europa League impotriva celor de la Lazio, scor 2-1, dupa golurile lui Deac, din penalty, și Omrani! Formația din Italia a inceput bine meciul din Gruia, iar Savic și-a creat prima ocazie a partidei, insa Arlauskis a respins excelent. Djokovic…

- CFR CLUJ-LAZIO LIGA EUROPA. "Trebuie sa ne batem cum am facut-o la meciurile cu Celtic, cu Slavia, cu Maccabi, cu Astana. In toate meciurile echipa s-a batut foarte bine si trebuie sa o faca la fel. La o echipa mare nu poti sa pierzi doua meciuri la rand, sunt convins ca va incerca sa castige…

- Vineri a avut loc, la Monte Carlo, tragerea la sorți a grupelor din Europa League, iar pentru formația lui Dan Petrescu urmeaza înca o "dubla" cu Celtic Glasgow, formație pe care a eliminat-o din Champions League. Campioana României se va mai duela cu Lazio și cu Rennes.