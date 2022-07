Stiri pe aceeasi tema

Meciurile din sezonul 2022-2023 al Ligii Campionilor la fotbal incep saptamana viitoare, cu partidele din primul tur preliminar, la care forul european a delegat si o brigada de arbitri din Romania, informeaza frf.ro, potrivit news.ro.

Echipa spaniola Barca a reusit sa castige pentru a doua oara consecutiv trofeul Ligii Campionilor la handbal masculin, duminica seara, dupa ce s-a impus in fata formatiei poloneze Lomza Vive Kielce, cu 37-35 (14-13, 28-28, 32-32), in urma loviturilor de departajare, in finala de la Koln.

Formatia CFR Cluj a invins echipa slovena FC Koper, sambata, scor 2-0, intr-un meci amical.

Campioana Romaniei CFR Cluj va juca impotriva campioanei Armeniei, FC Pyunik Yerevan in primul tur preliminar al UEFA Champions League, adversar decis in urma tragerii la sorți de marți, de la Nyon. Primul meci se va juca in Armenia in 5 sau 6 iulie, iar returul in Gruia in 12 sau 13 iulie.

CFR Cluj a aflat care sunt cele cinci echipe din care se va alege adversara pe care o va intalni in primul tur preliminar din Liga Campionilor, anmunța news.ro.

Un numar record de 91.648 de fani au asistat la meciul de fotbal feminin in care Barcelona a invins VfL Wolfsburg cu 5-1, in prima manșa a semifinalei Ligii Campionilor la fotbal feminin, vineri seara, pe Camp Nou.

Antrenorul echipei Bayern Munchen, Julian Nagelsmann, spune ca a primit nu mai putin de 450 de amenintari cu moartea dupa ce bavarezii au fost eliminati in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal de catre Villarreal, scrie DPA, potrivit Agerpres.