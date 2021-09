CFR Cluj și Randers au terminat la egalitate, scor 1-1, intr-un meci din etapa a doua a Grupei D a Conference League. Danezii au fost aproape de gol inca din minutul 3. Bundgaard l-a pus la incercare pe Figueiredo, dar portarul a respins. In minutul 34, Cristi Manea a respins de pe linia porții! CFR Cluj a replicat in minutul 40. Paun a șutat de la marginea careului, dar portarul advers a respins. Danezii au deschis scorul dupa un minut prin Alhaji Kamara, acesta marcand cu o lovitura de cap. In minutul 65, Randers a fost din nou aproape de gol. Kehinde l-a lobat pe Figueiredo, dar mingea a aterizat…