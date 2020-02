Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a invins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 2-0 (1-0), duminica seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a 26-a a Ligii I de fotbal, ultima a sezonului regulat. Campioana si-a demonstrat valoarea, castigand prin golul inscris de Mario Rondon (9), dupa o minge respinsa gresit de Ivan…

- CRAIOVA - CFR CLUJ 0-2 // Giedrius Arlauskis (32 de ani) a fost cel mai bun jucator al campioanei in victoria din Banie, scor 2-0. Lituanianul din poarta ardelenilor a avut 5 intervenții salvatoare pe durata primei reprize, contribuind semnificativ la victoria echipei sale. Dupa meci, „Arla” a laudat…

- FC Viitorul afla duminica, 23 februarie, daca s a calificat in turneul play off al Ligii 1 si in editia 2019 2020. In acest moment, echipa lui Gica Hagi se afla in afara play off ului, ocupand locul 7, in conditiile in care obtin calificarea primele sase la finele sezonului regulat. Cu o etapa inaintea…

- Principalii marcatori ai partidei au fost Cate 19 puncte, Richard 14, pentru Romania, respectiv Diez 21 si Saiz 17 puncte, pentru Spania. La meci au asistat peste 5.000 de spectatori. Partida cu Spania a consemnat si debutul la nationala Romaniei pentru al doilea american naturalizat, Kris Richard,…

- Ana Maria Popescu, fosta Branza, a revenit in fruntea clasamentului mondial al probei de spada, dupa locul doi obtinut in finala Cupei Mondiale de la Havana. Campioana noastra a adunat 176.000 de puncte si a depasit-o pe chinezoaica Lin Sheng (161.000 puncte), informeaza CSA...

- Universitatea Craiova nu este una dintre echipele „cuminți“ ale Ligii I . Dar nici nu a intrecut masura! Spunem asta vazand cate cartonașe s-au luat și cate au adunat și celelalte echipe concurente. Astfel, Știința se regasește pe locul 7 in clasamentul fairplay dupa 22 de etape disputate din Liga I.…

- Campioana en-titre a Romaniei la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, va intalni formatia portugheza Sporting, in barajul pentru optimile de finala ale Ligii Campionilor. Dinamo Bucuresti a incheiat lider al grupei D, cu 17 puncte si fara infrangere, fiind urmata in clasament de Orlen Wisla Plock,…

- Campioana en-titre a României la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, va întâlni formatia portugheza Sporting, în barajul pentru optimile de finala ale Ligii Campionilor. În sezonul trecut, Sporting a eliminat Dinamo exact în aceeasi faza a competitiei.Dinamo Bucuresti…