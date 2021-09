Stiri pe aceeasi tema

- Campioana CFR Cluj i a produs Farului Constanta prima infrangere din acest campionat. Meciul din Gruia se putea incheia insa la egalitate, faristul George Ganea ratind in ultimele secvente ale partidei o ocazie mare. In etapa urmatoare, "marinariildquo; vor juca la Ovidiu cu Dinamo. In etapa a cincea…

- In prelungirile meciului contra campioanei CFR Cluj, "marinariildquo; au ratat o ocazie foarte mare. Farul Constanta a disputat, in aceasta seara, meciul din etapa a cincea a Ligii 1, intalnind in deplasare CFR Cluj, campioana en titre si liderul actual, cu punctaj maxim, al clasamentului.Nici echipa…

- Campioana en-titre a invins, vineri seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, pe nou-promovat CS Mioveni, intr-un meci din cea de-a patra etapa a Ligii I de fotbal, ediția 2021-2022. Unicul gol al partidei a fost marcat de Claudiu Petrila, in minutul 49. Este cea de-a patra victorie consecutiva obținuta…

- In campionatul primului eșalon fotbalistic al țarii, vineri, 6 august, sunt programate primele partide din cea de-a 4-a etapa: FC Botoșani-UTA Arad (ora 18.30) și CS Mioveni-CFR Cluj (ora 21.30). Runda va continua sambata, 7 august, cu jocurile: Academica Clinceni-FC Universitatea Craiova 1948 (ora…

- Campioana en-titre, CFR Cluj, a obținut, sambata seara, cea de-a treia victorie consecutiva in noua ediție a Ligii I de fotbal, 1-0 pe teren propriu cu Chindia Targoviște. Unicul gol al partidei a fost marcat, in minutul 51, de Denis Alibec, jucator transferat zilele trecute de CFR Cluj sub forma de…

- Cea de-a doua etapa a Ligii I de fotbal, programaeza, vineri, 23 iulie, doua meciuri: FC Argeș Piteș-UTA Arad (ora 18.30) și CS Mioveni-Rapid București (ora 21.30). Runda va continua sambata, 24 iulie, cu alte doua jocuri: FC Voluntari-FC Botoșani (ora 18.30) și Academica Clinceni-CFR Cluj (ora 21.30).…