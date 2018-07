CFR Cluj pregătește un super transfer Giuseppe De Luca a crescut din punct de vedere fotbalistic la Varese, de unde Atalanta l-a transferat în 2012, la 20 de ani. A jucat pentru gruparea din Bergamo timp de doua sezoane, perioada în care a reusit 6 goluri în Serie A, în 35 de prezente.

Ulterior, a fost împrumutat la Bari si Vicenza, în Serie B, înainte de a fi vândut în 2017 la Virtus Entella, formatie alaturi de care a retrogradat în Serie C, la finalul ultimului sezon. De Luca a marcat 7 goluri în 37 de meciuri, insuficient pentru ca echipa din Liguria sa… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj continua sa alerge dupa fotbalisti care sa o ajute in tentativa de a prinde grupele unei competitii europene, iar campioana Romaniei e aproape sa-l transfere pe Giuseppe De Luca (26 de ani), atacant de 1.68m, care apartine de Atalanta si care ar putea ajunge in Gruia sub...

- Clubul de fotbal Astra Giurgiu l-a transferat, miercuri, pe fotbalistul albanez Azdren Llullaku, golgheterul Ligii I din editia 2016-2017 semnand un contract valabil doua sezoane. "Clubul nostru anunta transferul jucatorului Azdren Llullaku, fotbalist care in sezonul 2016-2017 a castigat titlul de golgheter…

- Toșca la Lazio. Italienii anunța un transfer surprinzator. Ex-stelistul abia a retrogradat cu Benevento. Alin Toșca, jucatorul imprumutat de Betis Sevilla la Benevento, ar fi dorit de Lazio, susțin cei de la „Corriere dello Sport”. Alin Toșca (26 de ani) este un jucator pe tipicul lui Ștefan Radu (31…

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Nereușind sa faca fața ritmului impus de Porto, Sporting și Benfica au ratat titlul sezonului 2017/2018 din Primeira. Cele doua rivale concureaza acum pentru locul doi. La egalitate de puncte inaintea ultimei etapei, Sporting pastreaza un avantaj, cel asigurat…

- Dupa remiza cu CFR Cluj, scor 1-1, in urma careia FCSB ramane principala favorita la titlu, Gigi Becali primește o noua veste excelenta. Aceasta vine din zona transferurilor. Doi jucatori de naționala din lotul lui Nicolae Dica pot ajunge, in vara, intr-un campionat puternic.

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro Un meci ce nu trebuie ratat este programat in Liga 1. Principalele candidate la titlu se intalnesc pe Arena Naționala, intr-un moment in care FCSB are un avans de doua puncte in fruntea ierarhiei, fața de CFR Cluj. Trebui sa ne așteptam un meci disputat, cu multe…

- Gonzalo Higuain a marcat golul victoriei in Inter - Juventus 2-3 și ii menține pe torinezi pe locul 1 in Serie A, in fața celor de la Napoli. Argentinianul nu putea sa inscrie. Oricat ar fi incercat, rata din toate pozițiile. Din 14 martie, de doua luni și jumatate, de la 2-0 cu Atalanta acasa, cand…

- „The Motans” a pregatit o surpriza pentru toți fanii sai: un super turneu in toata țara. Incepand din 13 aprilie, cand The Motans va concerta la Iași, toți cei care vor dori sa cante alaturi de Denis ș...